„Der Landkreis muss pragmatisch bleiben“

„Die AfD Kreistagsfraktion wird alle Optionen zum Erhalt der Regelschule Dobitschen prüfen und, wenn irgendwie machbar, unterstützen. Das wird dennoch ein gewisses Maß an Flexibilität, gerade seitens des Lehrerkollegiums, erfordern.“ Das teilte Uwe Rückert, parteiloser Fraktionsvorsitzender in einer Pressemitteilung mit.

Allerdings werfe die Pressemitteilung von Gemeinde und Regelschule Dobitschen bei den Kreisräten der AfD etliche Fragezeichen auf. Rückert wies etwa die Behauptung zurück, dass die AfD-Fraktion der Einladung zur Schulkonferenz nicht gefolgt sei. Man habe keine Einladung erhalten, erst aus der Zeitung von der Schulkonferenz erfahren. Seine Rückfragen hätten ergeben, dass auch die Kreistagsangehörigen der CDU keine Einladung erhalten haben, so Rückert weiter.

Außerdem hinterlasse die von Regelschule und Gemeinde verfasste Pressemitteilung „den Eindruck, dass es sich mehr um eine Parteiwerbung für Die Linke handelt. Das ist bedauerlich“, so Rückert. So seien Unterstellungen, dass seitens des Landratsamtes im Geheimen und unter bewusstem Ausschluss der betroffenen Schule und Gemeinde agiert wurde, einfach unhaltbar. Er sieht das Links-geführte Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in der Verantwortung.

„Der Landkreis als Schulträger muss pragmatisch bleiben und kann nur dort beschließen, wo nachfolgend eine funktionierende Schullandschaft verbleibt, welche unter Betrachtung aller Faktoren ein bestmögliches Lernen und Lehren ermöglicht“, so Rückert weiter. Nach Ansicht der AfD-Fraktion sei das Studium für Lehramtsanwärter in Thüringen nicht zweckmäßig organisiert, weshalb der Bedarf nicht gedeckt werde.

„Auch dazu hätte man von der vormaligen Landrätin durchaus klare Worte und Forderungen an die Landesregierung erwarten dürfen. Nun selbst am aktuellen Landrat, welcher das ihm überlassene Erbe seiner Vorgängerin zu sanieren hat, herumzumeckern, ist wie der berühmte Steinwurf im Glashaus“, entgegnet Rückert die Vorwürfe von Michaele Sojka.