Der Ritter Alltag erkunden

Hatten Ritter einen Wasserhahn? Dieser Frage wird in den Herbstferien auf Burg Posterstein nachgegangen. Vom 16. Oktober bis 1. November wird ins Museum eingeladen.

Gar nicht so einfach, fließendes Wasser einen Berg hinauf zu befördern. In den Herbstferien können Familien herausfinden, wie die Menschen im Mittelalter das anstellten. Dazu bekommen die Kinder ein besonderes Ferien-Rätsel gestellt, mit dem sie spielerisch mehr erfahren zur Wasserversorgung auf Burgen.

Außerdem ist in Posterstein zu sehen: die neue Familien-Ausstellung „Aus dem Alltag eines Burgherrn”.

Reisetagebücher und bunte Postkarten

Die aktuelle Sonderausstellung im Residenzschloss Altenburg zum Maler und Zeichner Gerhard Vontra zeigt unter anderem seine intensive weltweite Reisetätigkeit auf Frachtschiffen. Kuratorin Anne Oswald lädt in den Herbstferien dazu ein, seine Reisetagebücher und -zeichnungen näher zu betrachten, die zahlreichen bunten Postkarten zu bestaunen und in „Gedanken auf Exkursion“ zu gehen.

Drucktage für Praktiker im Residenzschloss

Der Rundgang „ Mit dem Frachtschiff um die Welt. Reisetagebücher und –zeichnungen von Gerhard Vontra“ findet vom 20. – 22. Oktober täglich 14 Uhr statt. Treffpunkt ist die Museumskasse. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, jedoch sind die Führungen auf jeweils 15 Teilnehmer beschränkt.

Die „Drucktage für Praktiker“ in der Kartenmacherwerkstatt finden auch während der Herbstferien statt. Am 23., 24., 30. und 31. Oktober startet das Programm jeweils 14, 15 und 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich,

Zur „Oma-Opa-Enkelzeit“ lädt das Residenzschloss Altenburg am Sonntag, 25. Oktober, ein. Um 14 Uhr erzählt Museumspädagogin Gabriele Heinicke „Von Prinzen und Prinzessinnen im Altenburger Schloss“. Treffpunkt ist die Museumskasse; Eine Anmeldung ist nicht notwendig, jedoch ist die Führung auf jeweils 15 Teilnehmer beschränkt.

Von Ton über Holz bis Papier

Auch in diesem Herbst hat das Studio Bildende Kunst des Lindenau-Museums Altenburg wieder ein Programm für die Ferien auf die Beine gestellt. In den Kursen können sich die Ferienkinder an verschiedenen Materialien wie Ton, Holz oder Papier ausprobieren.

In dem Kurs Salamandilhorn & Co. am 19. und 20. Oktober ist Fantasie gefragt. Zusammen mit den Künstlern Heinke Binder und Frank Steenbeck können sich die Kinder mit Ton an eigenen Mischwesen versuchen. Egal ob Meerjungfrauen, eine Sphinx oder doch etwas ganz anderes – der Kreativität kann man in diesem Ferienkurs gewiss freien Lauf lassen.

Doreen Kaiser, Keramikerin und Dozentin des Studios Bildenden Kunst, zeigt in ihren Kursen am 21. Oktober, was es mit dem Anfertigen von „Plastiken für den Blumentopf“ auf sich hat. Kinder können in der Keramikwerkstatt eigene Figuren erschaffen.

Mit Holz beschäftigen sich die Kursteilnehmer zum Abschluss der Herbstferien: Unter dem Motto „Auf die Hölzer! Fertig! Los!“ werden am 30. Oktober in einem Tageskurs Stapelmännchen aus Holz hergestellt und bemalt. Die Kursleitung übernehmen Thekla Nowak und Lars Dahlitz.

Anmeldungen: Studio Bildende Kunst, Kunstgasse 1, Telefon 03447/89 55 52 oder E-Mail studio@lindenau-museum.de.