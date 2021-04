Der schneereichste Winter im Altenburger Land seit zehn Jahren

Wintereinbruch am 8. Februar in Schmölln: Blick auf den unteren Markt, wo am Montagmorgen der Schnee geräumt wird.

Altenburg/Mockern. Der Chef der Kreisstraßenmeisterei Altenburger Land zieht Bilanz: 950 Tonnen Streusalz wurden verbraucht.

Bei Temperaturen um die 20 Grad scheint der Winter im Altenburger Land endgültig vorbei zu sein. Die Kreisstraßenmeisterei zieht darum Bilanz. Mit dem Ergebnis: Bis auf wenige Tage war es ein völlig normaler Winter.

„Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es nur Winter, wenn es draußen richtig weiß ist. Aber nicht für uns, denn gerade hier im Altenburger Land haben wir es immer wieder mit sogenannten Taulastwechselerscheinungen zu tun. Das heißt mit Temperaturen um die Null Grad Celsius, die mit Reifglätte oder überfrierender Nässe einhergehen. Auch dann rücken wir mit unseren Winterdienstfahrzeugen aus, um für mehr Sicherheit auf den Kreisstraßen zu sorgen“, sagt Frank Schmutzler, Leiter der Kreisstraßenmeisterei.

Streusalz zum größten Teil aufgebraucht

Frank Schmutzler, Leiter der Kreisstraßenmeisterei, vor den Salzsilos in Mockern. Rund 950 Tonnen Streusalz wurden im vergangenen Winter verbraucht Foto: Andreas Bayer / Archiv

So viel Schnee wie im vergangenen Winter habe man die letzten zehn Jahre nicht gehabt, schätzt Schmutzler. Trotzdem sei es ein völlig normaler Winter gewesen, bis auf die Tage zwischen dem 7. und 9. Februar, „wo uns der Winter teilweise unsere Grenzen aufgezeigt hat – durch Starkverwehungen und den kurzzeitigen Ausfall von gleich vier Winterdienstfahrzeugen, die im Schnee stecken geblieben waren oder im Straßengraben landeten.“

Anders als in den zurückliegenden Jahren sind diesmal auch die Salzsilos in Mockern so gut wie leer. Zwischen dem 1. Januar und dem 25. März wurden 950 Tonnen Auftausalz verbraucht, das sind 815 Tonnen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „Sollte der Winter jetzt doch noch einmal husten, haben wir aber noch 120 Tonnen auf Lager“, beruhigt Frank Schmutzler.

Im genannten Zeitraum legten die Winterdienstfahrzeuge auf den sieben verschiedenen Touren über die Kreisstraßen beachtliche 55.000 Kilometer zurück – im Jahr zuvor waren es 13.000 Kilometer.

Noch können kaum Schlaglöcher beseitigt werden

Die rund 9000 Meter Schneenetze entlang verschiedener Kreisstraßenabschnitte sind seit Ende März abgebaut. Momentan liegt das Hauptaugenmerk der Tätigkeiten der Straßenwärter auf der Reinigung der Straßennebenbereiche, der Unkrautbekämpfung an den Schnittgerinnen der Straßen, der Bankettnachprofilierung sowie der Umstellung der Technik auf den Sommerbetrieb.

Zudem werden Schäden an der Fahrbahnoberfläche mit Kaltgemisch ausgebessert. Die Beseitigung der Winterschäden mit Heißasphalt läuft demnächst an, wenn auch die Asphaltmischwerke wieder vollständig arbeiten. Dazu bedarf es aber einer Außentemperatur von mindestens fünf Grad Celsius, auch in der Nacht. Das ist momentan noch nicht gegeben.