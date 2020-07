Der Schweinestau wird bis September anhalten

Wegen der Corona-Pandemie gelten auch für Tierhalter strengere Auflagen. Dieses Foto von der Ferkelzucht der Agrargenossenschaft Nöbdenitz stellte daher Gerd Junghanns zur Verfügung. Es zeigt die Ferkel in der Bucht an der Muttersau im Kastenstand. Wenn die Ferkel drei Monate alt sind, werden sie an die Mäster verkauft.