Der Sport überwindet alle Grenzen

„Das regelmäßige Sport machen, sich bewegen, das ist es, was bei den jüngeren Generationen ein bisschen einschläft“, sagt Bianca Schmidt von der VR-Bank Altenburg. Darum ermöglicht das Kreditinstitut seit vier Jahren die Aktion Fußballtag in Altenburg, seit vorigem Jahr auch in Schmölln. In diesem Jahr beteiligten sich 31 Schüler der Knopfstadt daran. 28 Dritt- und Viertklässler der Regelschule Am Eichberg sowie drei Viertklässler des Förderzentrums sind dabei.

Viel Spaß an der Bewegung hatten 31 Schüler der dritten und vierten Klassen in der Schmöllner Ostthüringenhalle unter fachkundiger Anleitung. Foto: Andreas Bayer „Wir wollen den Kindern die Nähe zum Sport wiederbringen, damit sie einen Ausgleich haben“, so Schmidt weiter. Bei der Auswahl der Teilnehmer werden Kinder bevorzugt, die bislang in keinem Sportverein Mitglied sind. Dabei spiele auch die Ernährung eine große Rolle, darum hat die beiden Bankkauffrauen jede Menge frisches Obst für die Stärkung in den Pausen mitgebracht. Vierfache deutsche Meisterin trainiert die Kinder in Schmölln Damit das Training kindgerecht und zielführend verläuft, wurde wieder auf hochklassige Hilfe zurückgegriffen. Waren es bei der ersten Auflage im Vorjahr zwei Nachwuchstrainer im Dienste des Bundesligisten Rasenball Leipzig, ist diesmal Anna Sarholz federführend. Die 27-Jährige hat in ihrer aktiven Zeit viermal den Meistertitel errungen. Nun hat sie eine eigene Fußballschule in Dessau, arbeitet für RB Leipzig als Torwarttrainerin im Frauen- und Mädchenbereich und betreut die Fußballschule von Real Madrid in Deutschland. Sie ist zum ersten Mal bei der Aktion Fußballtag dabei, an der in elf Jahren schon weit über 6000 Kinder bundesweit teilgenommen haben. „Ich hoffe, nicht das letzte Mal, es macht nämlich sehr viel Spaß“, sagt Sarholz. Sie ist vom Engagement der Kinder ehrlich begeistert: „Sie machen super mit, sind sehr wissbegierig, fragen ganz viel nach. Es ist keiner dabei, der aus der Reihe schießt.“ Eltern sollten Vorbild sein und Bewegung fördern Nach Abschluss der Übungen wurden die Schüler in Teams eingeteilt und spielten ein kleines Turnier. Foto: Andreas Bayer Die Freude ist den Kindern anzusehen. Warm machen sie sich mit Staffelspielen, es folgen koordinative Spiele mit Torabschluss und kommunikative Spiele in Verbindung mit fußballerischen Elementen. „Dabei sollen sie lernen, wie wichtig Kommunikation ist. Das schönste Dribbling bringt ja am Ende nichts, wenn der Pass nicht ankommt“, so Sarholz. Auch einfache motorische Vorgänge wie rückwärts laufen seien bei Kindern heute nicht mehr selbstverständlich. „Dabei haben die Kids alle dieselbe Chance verdient“, sagt sie. Eine Ursache sieht sie darin, dass sich viele Eltern weniger mit ihren Kindern beschäftigen würden. Die Freude am Sport müsste aber gefördert werden. „Das Kind vor dem Bildschirm zu parken ist bequem, bringt aber keine Punkte. Die Balance muss stimmen.“ Wenn sich durch den Fußballtag zwei oder drei Schüler dafür entschieden, sich bei einem Sportverein anzumelden, sei schon sehr viel gewonnen. Wichtigste Voraussetzung ist die Freude am Sport „Natürlich werde ich ein Kind, das keinen Spaß an Bewegung hat, sondern lieber musiziert, damit nicht umstimmen“, ist sich die Trainerin bewusst. Kinder sollten das machen, worauf sie Lust haben. „Es ist auch ein Junge dabei, der sich bei der Feuerwehr engagiert, das ist auch super wichtig.“ Schulleiterin Jana Goßmann freut sich, dass alle Kinder, ob Junge oder Mädchen, mit großer Begeisterung dabei sind. Auch die Förderschüler sind so gut eingebunden sind, dass die Trainerin nicht den Hauch einer Idee hat, wer diese drei sein könnten. „Das müsste man viel öfter machen. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, Inklusion zu leben“, sagt Goßmann. Es sei eine gute Erfahrung, dass man im Sport eine gemeinsame Sprache spreche.