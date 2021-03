Doreen Kaiser in ihrer Töpferwerkstatt am Altenburger Schloss.

Anfang März beginnt normalerweise der Trubel in Geschäft und Werkstatt der Altenburger Töpfermeisterin Doreen Kaiser. Da steht der Tag der offenen Töpferei ins Haus und die Termine für die Märkte so gut wie fest. Nicht so in diesem Jahr. „Ich habe nichts vorbereitet“, sagt die 44-Jährige.