Der Winter steht vor der Tür und der Schmöllner Bauhof mäht noch Gras

Schmölln. Wie der Bauhof der Stadt Schmölln auf den bevorstehenden Wintereinbruch vorbereitet ist. Was die 16 Männer und Frauen im Zwei-Schicht-System erwartet.

Grasmahd bis zum letzten Augenblick in der Stadt Schmölln.

Flüssigsalz - Stadt Schmölln setzt auf neue Technik.

Nachbarschaftshilfe für den Ernstfall gesichert.

Noch ist kein Schnee gefallen im Landkreis Altenburger Land und in den vergangenen Tagen mähte der Bauhof der Stadt Schmölln noch fleißig Gras im Stadtgebiet. Doch fürs Wochenende ist der erste Frost angekündigt. Ist der Bauhof der Stadt Schmölln startklar für die Winterdienstsaison 2023/2024?

„Die Schichten stehen und decken das Zeitfenster von 7 bis 20 Uhr ab“, sagt Sebastian Ahner, stellvertretender Bauhofchef in der Stadt Schmölln. Acht Frauen und Männer schieben Dienst pro Schicht in der Kernstadt. Die erste beginnt morgens um 3 Uhr, weitere acht Beschäftigte übernehmen 11.30 Uhr und räumen bis 20 Uhr. Das ist die Besetzung für den Schnellfall.

Technik ist vorbereitet, 300 Tonnen Streusalz geordert

Vorbereitet sind Streu- und Räumfahrzeuge sowie die gesamte Technik. Zudem stehen 300 Tonnen Salz zur Verfügung, das als Streugut bei Glätte für Sicherheit auf den Straßen und Plätzen sorgen soll. Von Splitt sehe der Bauhof laut Ahner ab, da er ebenso teuer ist wie Streusalz, dafür aber noch die Reinigungskosten im Frühling anfallen.

Ein Umstand, den Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) bestätigt. Und weshalb die Stadt Schmölln erstmals in der bevorstehenden Wintersaison auf eine technische Neuerung in Sachen Winterdienst in der Kernstadt setzt.

Denn das Salz soll nicht gestreut, sondern als Flüssigsalz aufgetragen werden. Von dem Verfahren im Probebetrieb verspricht sich die Stadt Schmölln zum einen sparsameren Einsatz des Streugutes. Zum anderen erhofft sie sich, dass der salzige Überzug auf den Fahrbahnen dort auch länger hält und den Kraftverkehr sicher rollen lässt.

Herausfordernd für die Winterdienstler in Schmölln sowie den sechs in den Ortsteilen Altkirchen, Wildenbörten und Lumpzig sind vor allem die Straßen, Plätze und Haltepunkte, die bei Schneefall nur per Hand geräumt werden können.

Allein in der Kernstadt Schmölln gibt es davon 38 Stationen. Das sind Brücken und die Areale drumherum, der Bahnhofsplatz und sämtliche Haltepunkte in der Stadt, wo schwere Technik nicht eingesetzt werden kann. Sechs dieser so genannten Handtouren sind allein für das Stadtgebiet Schmölln eingeteilt. Und sie gehören im Ernstfall zu den am mühsam zu beräumenden Plätzen im Winterschnee.

Für die Gebiete außerhalb der Kernstadt – Schmölln zählt insgesamt 44 Ortsteile – gibt es in Altkirchen, Lumpzig und Wildenbörten jeweils zwei Bauhofmitarbeiter, die auch den Winterdienst erledigen. Ist die Not nach starkem Schneefall groß, will die Stadt Schmölln auf die interkulturelle Zusammenarbeit mit Gößnitz, Nobitz und Ponitz setzen und von dort Hilfe und Unterstützung ordern. Ferner besteht laut Schrade die Möglichkeit, Privatwirtschaftler und Landwirte in den Winterdienst auf den Straßen und in den Ortsteilen rund um Schmölln einzubeziehen. „Das kostet dann natürlich“, so Schrade.

Personelle Verstärkung für den Schmöllner Bauhof nicht in Sicht

Schrade und Ahner machen auf die Personalnot im Schmöllner Bauhof aufmerksam, wo 16 Frauen und Männer arbeiten. „Mehr Leute sind wir nicht und wir können auch nur arbeiten“, sagt Ahner. Die Zeiten, in denen dieser Bereich der Stadt überwiegend über den zweiten Arbeitsmarkt personell verstärkt werden konnte, sind längst Vergangenheit. Und die Nachfrage scheint auch nicht sonderlich groß. „Wir hatten in unserem Haushalt etwa zehn Stellen für Bundesfreiwilligendienstler verankert. Allerdings bewarb sich kein einziger auf diese Stellenausschreibungen“, bedauert der Rathauschef.