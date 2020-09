Des Pudels Kern erkunden: Neues Stück im Theater Altenburg Gera

Das Theater Altenburg Gera setzt seine Reihe „Kabarett der Komödianten“ fort, bei der humorvolle Stücke in kleinem Rahmen für Unterhaltung sorgen.

Das Kabarett-Programm mit Hund und Frau Schramm „Pudels Kern...“ der Autorin und Regisseurin Karin Eppler wird am Samstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Puppentheater Gera uraufgeführt.

Aus dem Nähkästchen wird geplaudert

Sabine Schramm entführt die Zuschauer in die Arbeitswelt am Theater. Und was sie nicht alles zu erzählen hat: Tierisches, Ernstes, Geheimes und allzu Menschliches. Wer kennt sie nicht, die lieben Nöte mit den lieben Kollegen? Überstunden und die neidischen Blicke auf ein gut belegtes Pausenbrot „Pudels Kern...“ ist ein vergnüglicher Abend, in dem gehörig aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Da sind Tier und Mensch mal einer Meinung. Oder auch nicht. Im Dialog mit ihrem tierischen Kompagnon nimmt Schramm unsere moderne Lebenswelt und das aktuelle Zeitgeschehen auseinander, dass die Pointen nur so blitzen.

Am 25. Oktober Premiere in Altenburg

Die Premiere im Theaterzelt Altenburg findet am Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr statt. Weitere Vorstellung im Theaterzelt: Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr. Änderungen vorbehalten.

Infos und Karten gibt es unter Telefon 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de. Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.