Das Museum Burg Posterstein bietet ab sofort Detektivtouren durch die Burg für Geburtstagskinder an

Detektiv-Tour durch Burg Posterstein für Geburtstagskinder

Kindergruppen können die Burg Posterstein nun wieder auf spannende und unterhaltsame Weise erkunden. Als Geschichtsdetektive im Auftrag des Burgherrn Georg Dietrich Pflugk gilt es, in der Burg eine Reihe von kniffeligen Rätseln zu lösen. Natürlich wartet auf erfolgreiche Ermittler eine Belohnung.

Das neue Kindergeburtstagsangebot funktioniert so: Die Geburtstagsgäste erhalten eine Botschaft der Postersteiner Burggeister Posti und Stein. Die wiederum sind einem Rätsel auf die Spur gekommen, das die Kinder mit ihnen gemeinsam lösen sollen. Es gilt mit vereinten Kräften Informationen und Gegenstände zu finden, sogar zu rechnen und Schlösser zu knacken.

Nebenbei erfahren die Kinder so einiges Interessantes über die Geschichte der Burg. Die Burgwache der Burg gibt wertvolle Infos und steht immer als Tippgeber bereit. Die Tour ist jedoch keine Führung im klassischen Sinne, sondern erfordert Teamgeist, Selbstständigkeit und Spaß am Rätsellösen.

Als Erinnerung an den erfolgreich gelösten ersten Fall erhält jedes Kind ein Bastel-Set für Zuhause.

Sogar ein Ermittler-Happen wird angeboten: im Café im Herrenhaus Posterstein.

Die Detektiv-Tour ist geeignet für Kinder ab 7 Jahren in Gruppen bis 10 Personen (inklusive Erwachsene) und kostet pauschal 50 Euro für die ganze Gruppe. Die Begleitung durch Erwachsene ist zwingend notwendig.