Gleich an mehreren Stellen wird auch in Altenburg geprüft und gesperrt. (Symbolfoto)

Altenburg. Ab Montag werden in Altenburg durch die Deutsche Bahn mehrere Brücken geprüft. Es kommt zu Sperrungen.

Deutsche Bahn prüft Brücken in Altenburg – Sperrungen nötig

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutsche Bahn prüft Brücken in Altenburg – Sperrungen nötig

Turnusgemäß werden die Brückenbauwerke der Deutschen Bahn im Stadtgebiet Altenburg auf ihre Verkehrssicherheit geprüft. Dabei kommt es ab kommender Woche zu nachfolgenden Sperrungen, wie die zuständige Behörde informiert:

Montag, 27. April, Kauerndorfer Allee: Hier werden die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung als Einbahnstraßenregelung durchgeführt. Dabei kann der Verkehr aus Richtung Leipziger Straße in gewohnter Weise fließen. Die Gegenrichtung wird über die Offenburger Allee, Wettinerstraße und Leipziger Straße abgeleitet. Fahrzeuge über 3,70 Meter Höhe müssen aufgrund der eingeschränkten Brückenhöhe in der Leipziger Straße weiter über die Parkstraße, Münsaer Straße zur Ortsumgehung abgeleitet werden.

Dienstag, 28. April, Auenstraße: Diese Arbeiten müssen aufgrund der geringen Straßenbreite unter Vollsperrung der Brückendurchfahrt durchgeführt werden. Der Verkehr wird über Oberzetzscha und Molbitz umgeleitet.

Mittwoch, 29. April, Leipziger Straße: Auch diese Brückenprüfung erfolgt wie die in der Kauerndorfer Allee unter halbseitiger Sperrung als Einbahnstraßenregelung. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung in Richtung Leipzig bleibt bestehen. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird über die Kauerndorfer Allee, Offenburger Allee und Wettinerstraße umgeleitet.