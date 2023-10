Deutsche Einheit: Zusammenhalt ist kein Selbstläufer

Schmölln. Drei Fragen an Patrick Wagner von der Initiative Straßenfest in Schmölln.

Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war es wieder soweit, das interkulturelle Straßenfest ging unter der Leitung der Initiative Straßenfest in der Schmöllner Gartenstraße in die zweite Runde. Patrick Wagner von der Initiative beantwortet zur Deutschen Einheit und zur Einheit in der Bevölkerung drei Fragen.

1. Wie denkt die Schmöllner Bevölkerung über die Deutsche Einheit?

Es gibt in den Köpfen schon immer noch ein gewisses Ost-West-Gefälle. Man muss aber sagen, das ist eher ein Generationsding, für jüngere Menschen gilt das eher nicht so sehr, würde ich sagen.

2. Gibt es denn Zusammenhalt in der Bevölkerung?

Man muss schon sagen: Viele schauen viel auf sich selbst in unserer Ellenbogengesellschaft. Aber viele jüngere Menschen sehnen sich auf jeden Fall nach einer Gemeinschaft. Die muss aber aktiv konstruiert werden. Viele wollen auch ihr eigenes Ding machen, das ist dann auch in Ordnung.

3. Wie wird sich die Gesellschaft zukünftig entwickeln?

Wie sich der Zusammenhalt der Gesellschaft entwickeln wird, ist relativ schwer vorherzusagen. Durch das Internet entstehen ja sehr viele Meinungen. Viele versuchen schon, eine Gesellschaft zu schaffen, die zusammenhält, aber das ist kein Selbstläufer. Unser Fest trägt hoffentlich auch dazu bei, Zusammengehörigkeit zu erzeugen. Viele stehen dem auch negativ gegenüber, wie es immer so ist, aber es gibt auch genug Menschen, die offen sind.

Es fragte: Kathleen Niendorf