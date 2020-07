Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dialog in Ponitz: Literatur verändert Lebensläufe

„Endlich geht es wieder los!“ Roland Mehlig, Vorsitzender des Fördervereins Renaissanceschloss Ponitz, ist zufrieden. Eingeladen hatte der Verein zum „Nord-Südlichen-Dialog“ zwischen der Germanistin Magi Abdelghany aus Kairo und der Literaturhistorikerin Christa Grimm von der Universität Leipzig. Beide Frauen leben heute in Altenburg. Vom dortigen Lindenau-Museum kam Susanne Reim, die Restauratorin für Keramik, Gips und Skulptur. Das Gespräch dieser drei Frauen in Ponitz ist eine Fortsetzung der Veranstaltung zum „West-Östlichen Diwan“ aus 2019.

Angeregt von der Auseinandersetzung Goethes mit der arabischen Literatur im „West-Östlichen Diwan“, will Christa Grimm eine Reihe von Dialoggesprächen im Schloss Ponitz etablieren, die weitgreifender ist, als nur eine Unterhaltung über Literatur. „Die Aspekte sind Klima, Gesellschaft, Politik und Kultur. Daher habe ich auch die beiden anderen Himmelsrichtungen Norden und Süden einbezogen“, so Grimm.

Als Grimm in Altenburg die Ägypterin Abdelghany kennenlernte, nahm die Idee vom „Nord-Südlichen Dialog“ konkrete Formen an. Mit Spannung erwartete das Publikum die Lebensgeschichte der ägyptischen Fachfrau für deutsche Sprache. „Meine Noten in der Schule waren sehr gut. Man empfahl mir, Deutsch zu studieren, weil man so leicht Arbeit im Tourismus bekommen konnte“, sagte Abdelghany. Jeder im Raum war neugierig, warum Abdelghany ausgerechnet in Altenburg landete. „Für eine Arbeit an der Universität sollte ich mich mit dem Buch von Ingo Schulze ‚Simple Stories‘ auseinandersetzen.“

Dort wird in 29 Kurzgeschichten das Leben von Menschen aus Altenburg nach der Wende beschrieben. Während eines Sommerkurses besuchte sie Altenburg. Dort lernte sie Basel Alkhatib kennen, der ihr half, eine Arbeit als Dolmetscherin zu finden. Nun unterrichtet sie Deutsch als Fremdsprache an einer Altenburger Schule.