Die besten Kurzfilme in Altenburg zu sehen

Altenburg. Zuschauer begeistert von der Auswahl.

Am Freitagabend wurde im Altenburger Paul-Gustavus-Haus ein Best Of der Kurzfilme der diesjährigen Ausgabe des Kurzsuechtig-Filmfestivals Leipzig gezeigt. Zu sehen waren facettenreiche Animationsfilme, ausgezeichnete Dokumentationen sowie der mit dem Jurypreis prämierte Kurz-Spielfilm „Masel Tov Cocktail“. Für die zahlreich erschienen Kinofans gab es jede Menge gute Unterhaltung, tiefgründige und berührende Bilder und äußerst aussagekräftige und nachdenklich stimmende Inhalte. Für viele Filmemacher ist das Sujet Kurzfilm ein Feld für Experimente – wie abwechslungsreich die dabei entstehenden Ergebnisse sein können, zeigt das Kurzsuechtig-Filmfestival jedes Jahr aufs Neue, was auch die Besucher in dem soziokulturellen Zentrum in Altenburg begeisterte.