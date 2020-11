Nach hitziger Diskussion erhöhte der Stadtrat die Abwassergebühren im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schmölln (SWS) am Donnerstagabend. Allerdings hielt sich das Gremium eine Hintertür offen, die Preise im kommenden Jahr erneut zu ändern, weil viele Stadträte mit der Verteilung der steigenden Kosten offensichtlich Bauchschmerzen haben.

Wegen der Annäherung der Lohnkosten an den Tarif des öffentlichen Dienstes sowie dem erhöhten technischen Aufwand sind die Betriebsführungskosten der SWS alleine im laufenden Jahr um rund 200.000 Euro gestiegen. Bei allen Kostenstellen insgesamt war die Abweichung in der Abrechnungsperiode 2016 bis 2019 nur minimal, allerdings nicht innerhalb der Kostenstellen. So wurden in den Bereichen „Schmutzwasser Volleinleiter“, „Regenwasser privat“ und „Fäkalschlamm“ die Kosten nicht gedeckt.

Darum zahlen Volleinleiter künftig 3,06 Euro je Kubikmeter (+24,9 Prozent), Regenwasser wird künftig mit 74 Cent je Quadratmeter berechnet (+50,1 Prozent). Im Bereich „Schmutzwasser Teileinleiter“ wurde zu viel berechnet, hier erhalten die Gebührenzahler eine Rückerstattung. Die künftige Gebühr wird um rund 70 Prozent reduziert, auf 50 Cent je Quadratmeter.

Weit daneben lag man auch beim Fäkalschlamm, weil der Schmutzfrachtfaktor viel zu gering angesetzt war. Wollte man die tatsächlich anfallenden Kosten decken, müssten die Gebühren von derzeit 31,67 Euro je Kubikmeter auf 71,27 Euro ansteigen. Diese Anhebung sei nur schwer zu kommunizieren, so Bürgermeister Sven Schrade (SPD).

Er argumentierte, dass hier ein atypischer Fall vorliege, weshalb man die Gebühr auf lediglich 48,18 Euro pro Kubikmeter anheben wolle. Möglich sei dies durch einen Verzicht im Bereich Eigenkapitalverzinsung. Statt vier Prozent sollen bis 2023 nur 3,84 Prozent angenommen werden. Dadurch zahlen die rund 170 Fäkalschlamm-Kunden 52,1 Prozent mehr ab Januar, allerdings erfahren andere Gebührenzahler keine Mehrbelastung.

Anhebung der Grundgebühr sendet falsches Signal

Damit zeigte sich vor allem André Gampe (Wählervereinigung) nicht einverstanden. Er bezeichnete das Vorgehen der Stadtverwaltung als befremdlich, weil es eine Ungleichbehandlung darstelle. Die Mehrheit der Stadträte votierte aber für den Vorschlag der Stadtverwaltung.

Anschließend stritt man darüber, in welchem Verhältnis Grund- und Mengengebühr erhöht werden. Laut Projektmanagerin Susann Biereigel sei eine Beibehaltung der Mengengebühr nicht möglich, weil dies zum Teil unzulässige Negativgebühren ergäbe. Für den Vorschlag der Stadtverwaltung – die Grundgebühr mit zehn Euro monatlich auf das gleiche Niveau wie beim Zweckverband Altenburger Land und den Gemeindewerken Oberes Sprottental anzuheben – stimmten zuerst elf Stadträte, ebensoviele dagegen. Schrade wandte ein, die Stadt bekomme ein Problem mit der Kommunalaufsicht, wenn sie heute nicht entscheide.

Bei der erneuten Abstimmung stimmten dann 13 Stadträte dafür, bei elf Gegenstimmen und einer Enthaltung. Auf Vorschlag Julian Degners (CDU) wurde ein Prüfauftrag an den Bürgermeister beschlossen: So soll er die Berechnung der Grundgebühr, die aktuell nach Zählergröße erfolgt, einem Abrechnungsmodell nach Wohneinheiten gegenüberstellen. Die Ergebnisse muss der Bürgermeister bis spätestens 31. März vorlegen. Auf dieser Grundlage kann der Stadtrat eine Entscheidung zur Änderung der Berechnungsmethode treffen. Zusätzlich solle der Bürgermeister prüfen, ob eine andere rechtliche Organisationsform der Stadtwerke Personalkosten einsparen würde.