Die ganze Bandbreite der Blasmusik in Altenburg

Altenburg. Karten für das Benefizkonzert gibt es ab 15 Uhr an der Tageskasse im Goldenen Pflug in Altenburg.

Mit rund 50 Musikerinnen und Musikern sowie einem beeindruckenden Instrumentarium kommt das Sinfonische Blasorchester des Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Dienstag, dem 12. September, in den Goldenen Pflug nach Altenburg. Für das Nachmittagskonzert (Beginn ist 16 Uhr) hat der Leiter des Ensembles, Oberstleutnant Tobis Wunderle, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben zackigen Märschen werden auch weltberühmte Filmmelodien, südamerikanische Rhythmen und wahre Klassiker zu hören sein, etwa musikalische Szenen aus dem legendären „Weißen Rössl“. Als Beispiele zünftiger Militärmusik dürfen sich die Gäste auf den Erzherzog-Albrecht-Marsch und zum Finale den mitreißenden Radetzkymarsch freuen. Die große Bandbreite seines Könnens beweist das Orchester aber auch mit Mambo, Swing und einem Stück für das fast in Vergessenheit geratene Xylophon. Etwas Besonderes ist ein zackiger Jägermarsch für Fürst-Pless-Hörner, den typischen Instrumenten bei der Jagd im Thüringer Wald.

Mit dem Benefizkonzert in Altenburg unterstützt das Orchester unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“, die Thüringern in Not zur Seite steht, etwa sozial schwachen Familien, behinderten Kindern und Jugendlichen und demenzkranken Senioren. ig

