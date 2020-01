„Die Gemeinde wird zwar gehört, aber Pustekuchen“

„Die Finanzausstattung fehlt den Gemeinden, das ist das entscheidende Problem“sagt Löbichaus Bürgermeister Rolf Hermann (FDP). Momentan habe die Gemeinde noch keinen Haushalt, man sei aber bestrebt, diesen in den nächsten Wochen zu beschließen.

Das sei wichtig, um zumindest einen groben Überblick zu haben. Etwas machen könne man aber nur, wenn die Vorauszahlungsbescheide für die Gewerbesteuer im erwarteten Maße kommen. In den vergangenen Jahren habe man immer wieder bereits gezahlte Gewerbesteuer zurückerstatten und darum geplante Maßnahmen streichen müssen. Allein 2019 lag die Summe im sechsstelligen Bereich, doch genauer möchte Hermann darauf nicht eingehen.

Standort für Spielplatz gesucht

Eine hohe Priorität habe etwa ein neuer Spielplatz in Beerwalde. Wegen des Baus von Eigenheimen war der alte weggefallen. In der ersten Jahreshälfte wolle man zu einer Entscheidung kommen, an welchem Standort der Ersatz aufgestellt werden kann. „Die zur Verfügung stehenden kommunalen Flächen sind beschränkt, vor dem Vereinsheim wäre auch nicht ideal, weil direkt an der Hauptstraße“, sagt Hermann. Eventuell sei unterhalb des Friedhofs ein geeigneter Platz für Wippe, Schaukel und Sandkasten.

Am intensiv genutzten Vereinsheim soll ebenfalls in diesem Jahr investiert werden. So müsse die Westseite des Gebäudes trocken gelegt werden und die Stützmauer im Eingangsbereich wieder optisch hergerichtet werden. Aber auch andere kommunale Einrichtungen bedürften unbedingt schneller Maßnahmen. Etwa im Gemeindesaal Löbichau, wo der Putz zwischen den Backsteinen bröckelt. Vor allem die Oberflächenbehandlung der gemeindeeigenen Straßen sei einige Jahre vernachlässigt worden, wie etwa der letzte Abschnitt der Raitzhainer Straße in Beerwalde.

Kreisstraßen noch richtig schlecht

Rolf Hermann (FDP), Bürgermeister der Gemeinde Löbichau Foto: Katja Schmidtke

In einer Gemeinschaftsmaßnahme von Landkreis, Gemeinde und den Gemeindewerken Oberes Sprottental soll die Kreisstraße 530 weiter ausgebaut werden. Im vergangen Jahr konnte bereits der Abschnitt von Ingramsdorf bis Großstechau saniert werden. In diesem Jahr laufen die Planungen für den Abschnitt vom Ortsschild bis zur Brücke im Ort. Geht alles nach Plan, kann hier 2021 gebaut werden. Die Gemeinde sei am überlegen, ob mit oder ohne Fußgängerweg.

„Auch die Straße in Kleinstechau von der B7 bis Am Schulberg ist sehr schlecht“, sagt Hermann. Doch das seien vergleichsweise geringe Baustellen: „Fast alles, was jetzt noch im schlechten Zustand ist, sind Kreisstraßen.“ Doch dieses Problem sei im ganzen Landkreis gleich, weshalb er es begrüßt, dass im Kreishaushalt für dieses Jahr mehr Geld für Straßensanierungen eingeplant wurde.

Geplant ist außerdem, ein Wohngebiet für Großstechau auszuweisen. „Zielstellung ist, Ende des Jahres schon Baurecht zu haben“, so Hermann. Heute sei die Nachfrage ja ausreichend vorhanden. „Mal sehen, was die Gemeinderäte noch für Wünsche haben“, sagt der Bürgermeister mit einem vielsagenden Lächeln. Auch die Feuerwehr hege schon lange den Wunsch nach einem neuen Löschgruppenfahrzeug. „Das jetzige hat schon viele Jahre auf dem Buckel, ist aber vom Kilometerstand ein Jahreswagen“, so Hermann. Das werde wohl noch ein paar Jahre gehen, mutmaßt er.

Windkraft-Anlagen verursachen Frust

Im vergangenen Jahr wurde trotz des schlanken Haushaltes viel bewegt, etwa die Straßenbeleuchtung der Beerwalder Straße auf LED umgestellt und der Platz der Rasenpolo-Spieler erhielt einen Wasseranschluss. Der Umbau am Nordostflügel des Löbichauer Schlosses wurde abgeschlossen, ebenso die Vermessung der Betonstraße Saure Allee. „Das war eine Wismut-Erbschaft, die wir mit Flächentausch und Grunderwerb klären mussten, weil sie nicht dort lag, wo sie laut den Plänen der Wismut verlaufen sollte“, so Hermann.

„Was uns im vergangenen Jahr schwer zu schaffen gemacht hat, war die Frage der erneuerbaren Energien“, räumt Hermann ein, der das Vorgehen beim Bau der Windräder im benachbarten Großenstein nicht nachvollziehen kann. Die stehen zwar im Landkreis Greiz, hätten aber wesentlich höhe Auswirkungen auf die Anwohner in Beerwalde, ist er überzeugt. „Wer baut schon ein Haus in die Nähe einer Windenergie-Anlage“, fragt er rhetorisch.

Bei den ersten vier Anlagen wurde die Gemeinde gar nicht beteiligt, erst jetzt bei Anlage fünf und sechs. „In Fragen des Immissionsschutzes werden wir zwar gehört, doch Pustekuchen“, zeigt er sich resigniert. Man habe die Halde Beerwalde, wo Monitoring durchgeführt werde, Renaturierung und Dohlen-Nistkästen am Förderturm Löbichau, doch das spiele alles keine Rolle mehr.