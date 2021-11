Die Heimat von einer anderen Seite kennenlernen

Das Hotel Treppengasse beteiligt sich im nächsten Jahr an „Urlaub in deiner Stadt“.

Altenburg. Altenburger Land macht erneut bei der Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ mit.

Bereits zum dritten Mal nimmt das Altenburger Land an der seit 2014 in Dresden etablierten Aktion „Urlaub in deiner Stadt“ teil. Darüber informiert die Tourismusinformation Altenburger Land.

Bekanntheitsgrad steigern

Neben Dresden, Chemnitz, Meißen und der Sächsischen Schweiz werden kostengünstige Unterkünfte in Hotels in Radebeul, Coswig, Zittau, Bertsdorf, Bautzen, Görlitz, Plauen, Chemnitz, Burgstädt, Neuhausen, Leipzig, Halle, Naumburg, Wittenberg, Lübbenau, Lichtenwalde, Erfurt, Gera, Jena, Auerstedt, Eisenach und dem Altenburger Land angeboten.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle Einwohner, die im Postleitzahlgebiet „0“ wohnen, können zu günstigen Konditionen unter dem regulären Preis in einem der ausgewählten Hotels übernachten.

Ziel der Aktion ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades bei einer komplett neuen Zielgruppe. Teilnahmeberechtigt sind alle Hotels mit mindestens Drei-Sterne-Klassifizierung oder vergleichbarer Ausstattung.

Für das Altenburger Land beteiligen sich das Parkhotel und die Hotel-Pension „Treppengasse“.

Mit den Buchungsunterlagen für das Hotelzimmer erhält jeder Gast eine Auswahl von Vouchern. Bei Buchung eines Erlebnisses für eine Person erhält die zweite Person dieselbe Leistung gratis. Im Altenburger Land stellen der Weltmeister-Senfladen in Altenburg und das Museum Burg Posterstein Gutscheine bereit.

Die Aktion läuft vom 7. Januar bis zum 26. Februar 2022. Buchungen für „Urlaub in deiner Stadt“ sind ab sofort möglich. Das Angebot ist limitiert.

In den letzten Jahren sei die Nachfrage nach den Zimmern so groß gewesen, dass diese innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren.

Buchungen sind über die Website www.urlaubindeinerstadt.de, telefonisch unter (0800) 1 02 24 44 oder direkt in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg möglich.