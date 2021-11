Die Herzogliche Bibliothek erkunden

Altenburg. Zwei Themenführungen am 14. November im Altenburger Residenzschloss .

An diesem Sonntag findet im Residenzschloss Altenburg um 14 Uhr die Themenführung „Holz, Metall, Papier und ein Hauch von Rom – Die Herzogliche Bibliothek“ statt. Interessierte können mit der Kuratorin für Kunstgewerbe und Plastik, Jutta Reinisch, die Bibliothek erkunden.

Zusammen mit der Kunsthistorikerin Jutta Reinisch begeben sich Interessierte auf Entdeckungsreise durch die Herzogliche Bibliothek des Residenzschlosses Altenburg. Sie wurde im Jahr 1908, dem Antrittsjahr der Regierung von Herzog Ernst II., vollendet. Mit ihr reihte sich der junge Herzog in die Tradition der Privatgelehrten ein; Holzreliefs zeigen Allegorien der Literatur sowie Entwicklungsstufen der Schrift und Wissensübermittlung.

Raffael darf nicht fehlen

Der im 19. Jahrhundert gefeierte Künstler Raffael durfte nicht fehlen. Er hatte zwischen 1509 und 1517 die Privatgemächer des Papstes mit dessen Bibliothek im Vatikan ausgemalt. Seitdem die Herzogliche Bibliothek im Schloss eingerichtet wurde, sind die Kupferstiche nach diesen Wandmalereien ausgestellt.

Sie verbinden den großenteils aus Holz gefertigten Altenburger Studienraum einerseits mit der Tradition der Studioli, der Gelehrtenkabinette, in denen oft grafische Blätter aufbewahrt und betrachtet wurden, andererseits mit der Hochkunst der Renaissance. In der Privatbibliothek des Papstes waren die Wandmalereien Raffaels im Original zu bestaunen, in der Herzoglichen Bibliothek des Altenburger Schlosses waren sie zumindest in einer Reproduktion präsent.

Letzter Tag der Sonderschau

Um 15 Uhr führt dann Benjamin Rux, Kustos am Lindenau-Museum, Kunstinteressierte durch die Ausstellung „Ruth Wolf-Rehfeldt – Gerhard-Altenbourg-Preis 2021“ im Prinzenpalais.

Am letzten Tag der Sonderausstellung geht der Kurator der Schau auf das umfangreiche Werk der Berliner Künstlerin ein, die in diesem Jahr mit dem Gerhard-Altenbourg-Preis ausgezeichnet wurde. Die Ausstellung vereint Werke aus allen Schaffensphasen Wolf-Rehfeldts. Neben frühen Malereien zeigt sie auch Collagen, Mail Art und Typewritings, mit denen die Künstlerin über die früheren Grenzen der DDR Berühmtheit erlangte. Die Ausstellung im Prinzenpalais zeigt knapp 200 Exponate.