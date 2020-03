Die Kunden werden mehr und immer mobiler

„Das Kundenverhalten hat sich verändert, sie kommen inzwischen auf anderen Kanälen zu uns“, sagt Philip Kley, seit rund anderthalb Jahren Filialleiter der Commerzbank in Altenburg. Rund 90 Prozent der Überweisungen erfolgten bereits digital. Man brauche aber auch weiterhin die Filiale am Mühltor in Altenburg und werde an dieser festhalten, versichert der 30-Jährige.

In Altenburg sind jetzt neun Mitarbeiter tätig

Um dem wachsenden Kundeninteresse zu begegnen, habe man erst im Vorjahr neu eingestellt, die Anzahl der Mitarbeiter auf neun erhöht. „Das Mobiltelefon wird aber weiter in den Fokus rücken, das bauen wir weiter aus“, so Kley bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Bis 2023, so der Plan der Commerzbank, will man sämtliche Bankleistungen über die App anbieten. Bereits jetzt werde diese etwa eine Millionen mal am Tag aufgerufen.

Die Kunden in Altenburg seien zwar etwas älter als der Durchschnitt, doch 55 Prozent der aktuell 9800 Kunden hätten im Vorjahr das Online-Banking genutzt. Und es werden ständig mehr, die Wechselbereitschaft sei so hoch wie nie: so konnten in den vergangenen zwölf Monaten 300 neue Privatkunden hinzugewonnen werden, das Geschäftsvolumen stieg um elf Prozent. „Wichtigster Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Zum Ärger der Konkurrenz wollen wir daran festhalten“, sagt Philip Kley.

Auch bei den Unternehmerkunden gewachsen

Was aber vielen Sparern zu schaffen mache, sei das Niedrigzinsumfeld. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren“, betonte Kley. Es lohne sich, das Sparverhalten zu verändern, das predige man immer wieder. Sein Kreditinstitut biete dafür etwa gebührenfreie Sparpläne an, die in den ersten Jahren auch ohne Depotgebühren auskommen. Auch auf Provisionen werde verzichtet. Daraus resultiere eine extrem hohe Zufriedenheit, die auch im Altenburger Land messbar sei.

Der Bereich Unternehmerkunden entwickle sich gleichfalls positiv. Im Vorjahr habe man deren Anzahl um etwa fünf Prozent steigern können, rund 1700 sind es jetzt in Altenburg, freut sich auch Bernd Krekel, der diesen Bereich in Ostthüringen leitet. Er betont, dass man die Beratung zur Existenzgründung und Nachfolgeregelung ausgebaut habe.