Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Liebe zur Natur im Altenburger Land wecken

Die Sparte Naturjugend (Naju) des Nabu Altenburger Land zählt Mitglieder bis zum 27. Lebensjahr. Im November 2019 bildete man nun unter Leitung der Biologin Anja Rohland und der Pädagogin Kathleen Lösch eine Naju-Kindergruppe, in der Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 10 Jahren Freude an der Pflanzen- und Tierwelt finden können.„Naturerlebnisbausteine sollen zunächst den Zugang zur Natur öffnen sowie Spaß am Tun im Freien vermitteln“, so Naju-Gruppenleiterin Lösch am Freitag, 28.02.20, im zukünftigen Naju-Domizil in einem Teil der Gartenanlage „Einheit“ in Nähe zum Südbad Altenburg.

Dort erwarb der Naju einige nicht mehr bewirtschaftete Gärten, die jetzt zu einem Betätigungsfeld für junge Naturfreunde werden. Am Freitag nahm man vorerst die Arbeit in zwei Gärten auf. Vater Matthias Rohland war schon mal fleißig mit dem Entasten und Schälen von Nadelbaumstämmen beschäftigt, während einige Kinder um dessen neunjährige Tochter Elsa neugierig Regenwürmer und Spinnen unter die Lupe nahmen. Naju-Aktivistin Lösch baute derweil mit Kindern um Paco Heine aus Ziegelheim aus Thuja-Zweigen ein bequemes Laubsofa. Da all die Arbeiten rund um Gartenweg, Baum- und Strauchgehölz und Gartenteich den Appetit sehr anregten, wurde auch ein kleines Schalenfeuer entfacht, auf dem Knüppelkuchen gebacken wurde. Mutter Heike Heine schaute durch ein Fernglas, um einige Vögel, von Sperling, Meise bis Eichelhäher, für die jungen Gartenfreunde auszumachen. „Einfach prima, wenn Kinder mit derlei Beschäftigungsangeboten raus aus dem Zimmer und weg von Computer und Fernseher hinaus in die freie Natur gelockt werden“, meinte schließlich Mutter Heine noch. Pädagogin Kathleen Lösch betonte weiter, dass in einer medien- und konsumorientierten Gesellschaft die Kinder und Jugendlichen seltener die Möglichkeit haben, die Natur unmittelbar zu erleben. Die Natur degradiert dabei bestenfalls zur Kulisse von Freizeitangeboten, wird aber selbst mit all ihren Besonderheiten nur noch selten wahrgenommen. „Mit unserem Projekt möchten wir dem entgegenwirken und einen Beitrag zur Umweltbildung und Persönlichkeitsentfaltung bieten“, so Lösch. „Unsere Kinder Elsa und Linda interessiert die Tier- und Pflanzenwelt immer wieder. Sie kommen unter anderem auch gern mit nach Pahna zum Krötenschutzzaun, um die Tiere auf die andere Straßenseite zu tragen“, erzählte Gruppenleiterin Rohland mit Blick auf den Teich des gerade in Arbeit befindlichen Gartens, in dem später mal Molche Einzug halten sollen. Den Abschluss der Gartenarbeiten an diesem Aktionstag bildete der Bau einer Steinpyramide und Spaß in einem Indianerzelt, bei dem die geschälten Nadelbaumstämme das Zeltgestänge bilden. In Zukunft wird die Kindergruppe auch Kröten auf der Wanderung begleiten, Vögel zählen, Wildkräuter kennen lernen, Biotope anlegen und vieles mehr anpacken. Bei Interesse am Mitmachen bei der Naju Altenburger Land kann die Homepage des Nabu Altenburger Land abgerufen oder der Kontakt über Tel. 034491-587332 oder -587333 aufgenommen werden.