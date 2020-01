Die literarische Welt zu Gast in Lucka

Für das Altenburger Buchquartett verwandelte sich am Dienstag das Tivoli in Lucka in einen literarischen Salon.

Mit über sechzig Zuhörern war dieser bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle vier vorgestellten Bücher befinden sich nun auch im Bestand der Stadtbibliothek Lucka, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

Das Kerntrio aus Superintendentin Kristin Jahn, Museumsdirektor Roland Krischke und Fachdienstleiterin Birgit Seiler präsentierte als Überraschungsgast die Luckaer Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos).

Für eine gute Stunde entfaltete sich eine kurzweilige Diskussion zu Leselust und -frust des Quartetts mit den vier Neuerscheinungen aus dem Jahr 2019.

Details über Regenswürmer

Lola Randls „Der große Garten“ handelt von der Begegnung einer Großstädterin mit dem Landleben und enthält allerhand frivole Einblicke. Aber auch kuriose Details über das Anlegen von Gärten, über Gemüse oder die Fortpflanzung von Regenwürmern.

Es stecken auch einige ernste gesellschaftliche Beobachtungen in dem Buch. Nicht zuletzt, wie Kristin Jahn feststellte, der unausgesprochene Aufruf an alle vermeintlich abgehängten Dörfler: „Macht was aus eurem Land!“ Von der Natur geprägt ist auch „Das Schöne, Schäbige, Schwankende“ von Brigitte Kronauer. Es ist das letzte Buch der im vergangenen Jahr verstorbenen Autorin.

Ihre Sprache finden die einen meisterhaft, während anderen der Zugang zur Autorin einfach nicht gelingen will.

Flucht aus dem Wintergrau

Dem Wachhalten der Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus widmet sich „Psalm 44“ von Danilo Kiš. Es ist mit seinen 135 Seiten das dünnste Bändchen an diesem Abend, das die Leser dennoch am längsten fordert.

So radikal beschreibt es die Gräueltaten und Gewalt im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, erlebt von der Jüdin Maria, die 1944 mit ihrem sieben Wochen alten, im Lager geborenen Sohn flieht.

Mit Hanns-Josef Ortheils „Der von den Löwen träumte“ streift man dagegen 1948 an der Seite Ernest Hemingways durch Venedig. Man entdeckt die Lagunenstadt ganz anders, jenseits der touristischen Hotspots, lernt Hemingways Vorlieben für Prosecco, Valpolicella und Whiskey sowie unzählige weitere Spirituosen kennen und bekommt eine Ahnung davon, wie der große Schriftsteller zu seinen Werken fand. Das Quartett sprach eine Empfehlung aus an alle, die dem derzeitigen unentschlossenen Wintergrau entfliehen wollen.