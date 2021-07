Die Mary Jane bricht auf zur Jungfernfahrt

Altenburg. Mit einer vielbestaunten Abschluss-Parade durch die Innenstadt hat sich die „Mary Jane“ von Altenburg verabschiedet. Das Motorsegelboot ist fünf Wochen lang am Großen Teich durch zahlreiche Ehrenamtliche restauriert worden. Das Projekt „Altenburg am Meer“ wurde von der Other Music Academy (OMA) aus Weimar organisiert und betreut. „Wir haben das Projekt quasi drei Mal neu erfunden", sagt Projektleiter Valentin Schmehl. Denn wegen Corona habe man das Konzept mit den Mitmachwerkstätten erst über den Haufen geworfen. Kurz darauf fielen die Kontaktbeschränkungen und es durfte doch angeregter zusammen getüftelt und gearbeitet werden. Beinahe nebenbei entstanden mehrere Podcasts und ein Theaterstück, unter Mitwirkung von rund 100 Kindern aus Altenburger Kindergärten und Schulen. Zum Dank gab es am Samstag eine Festparade zum Lindenau-Museum, begleitet von zahlreichen Nixen, Matrosen, dem Traditionsverein Prinzenraub und den Trommlern von Como Vento. Nächstes Ziel der Mary Jane ist Magdeburg, von wo aus sie aus eigener Kraft die Nordsee erreichen soll. „Wir kommen bestimmt mit anderen Ideen zurück“, sagt Valentin Schmehl. „Hier gibt es so eine solidarische Stadtgemeinschaft, das ist einfach toll.“