Die Maschinerie ist angelaufen

Die Kita-Notbetreuung im Altenburg Land ist angelaufen. Weitestgehend problemfrei, doch kreative Ideen und konkrete Hilfe sind nach wie vor erwünscht. Schließlich weiß niemand, wie lange die verordnete Ruhe gilt.

Alle im Landkreis fahren auf Sicht. Klug ist es da, den direkten Weg zu suchen. Kommunen wie Schmölln, Ponitz oder Altenburg machen es vor: Sie setzen auf moderne Technik und soziale Netzwerke, um aktuelle Informationen aus Krisenstäben und Konferenzen zu verbreiten. Auch verstärkt beispielsweise die Knopfstadt das Personal am Bürgerservice-Telefon 760 sowie dem E-Mail-Empfang im Rathaus, um in Kontakt mit den Einwohnern zu bleiben. Das Landratsamt kann da noch lernen. Erst am Mittwoch, 18. März, alle Ordnungsämter hiesiger Kommunen zusammen zu rufen, um das Neuste unter die Leute zu bringen, ist schon ein bisschen spät.

Außergewöhnliches geleistet haben indes schon andere. Nämlich all die Frauen und Männer, die an Supermarkt- und Ladenkassen in diesen Tagen freundlich Dienst tun und dabei Berge von Nudeln, H-Milch, Mehl, Zucker, Klopapier und Konserven über die Bänder stemmen – obwohl es sich bei der Corona-Pandemie nachweislich nicht um eine Hungersnot handelt. Dafür ein dickes Dankeschön.