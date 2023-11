Lokalreporterin Kathleen Niendorf kommentiert, was passiert ist in der vergangenen Woche im Altenburger Land.

Die momentane Stimmung steuert Richtung Weihnachten. An vielen öffentlichen Orten ist schon festlich dekoriert, die Supermärkte sind eh seit Monaten mit Weihnachtsleckereien gefüllt und durch das kalte Wetter neigt man eh dazu, sich zu Hause einzukuscheln und die gemütlichen Lichterketten wieder herauszusuchen. Viele Menschen in der Region haben sogar schon ihr Zuhause weihnachtlich dekoriert, obwohl man ja laut Tradition erst nach Totensonntag damit anfängt.

In dieser Woche habe ich von Seiten der Kirche gelernt, was es mit diesem Tag, der in diesem Jahr am 26. November ist, auf sich hat. Vor allem den Toten soll gedacht werden, wie es der Name bereits verrät. Aber sie sollen auch aktiv durch Lichter mit in die Runde einbezogen werden. Für viele Menschen ist das sicherlich ein wichtiger Halt.

Gar nicht weihnachtlich ist dagegen die Stimmung in einigen Großlagern der Region und in den Apotheken. Das Netto-Zentrallager in Guteborn streikt und auch die Apotheken im Altenburger Land streiken in der nächsten Woche. Es soll etwas bewegt werden. Mehr Geld und mehr Wertschätzung vor allem. Natürlich gibt es hier auch noch mehr Gründe, aber die Stimmung ist kämpferisch.

Man könnte fast meinen, dass momentan entweder das eine Extrem herrscht oder das andere. Passt damit auch zur momentanen Weltsituation. Dennoch bleiben alte Traditionen, wie Weihnachtsmärkte, bestehen. Auch diese Veranstaltungen geben Manchem Halt. Halt in aufwühlenden Zeiten. In Ponitz freut man sich bereits auf den besonderen Weihnachtsmarkt vor dem Renaissanceschloss.

Viele Menschen im Altenburger Land brauchen gerade jetzt diese festliche und friedliche Atmosphäre, auch wenn sie nur für einen kurzen Moment das Herz wärmt.