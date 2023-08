Die Netzwerkerin fürs Altenburger Land

Schmölln. Sina Burkhardt ist jetzt BVMW-Regionalleiterin.

Seit 1. Juli ist Sina Burkhardt Regionalleiterin fürs Altenburger Land beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Die aus Wildenbörten stammende und jetzt in Vollmershain Lebende wurde schon einmal gefragt, ob sie diese Aufgabe übernehmen will. Damals lehnte sie noch ab. „Doch jetzt habe ich zugesagt. Ich kenn ja die Unternehmen“, sagt die Social-Media-Beraterin, die sich vor allem als Netzwerkerin sieht. 250 Unternehmensvertreter seien in der Region organisiert. „Es ist ein cooles Netzwerk. Wir haben eine Whatsapp-Gruppe und die Hilfsbereitschaft untereinander ist sehr groß“, so Burkhardt.

Eines ihrer Ziele ist es, neue Unternehmer zu finden, die von den Vorteilen profitieren möchten, die die Mitgliedschaft beim BVMW biete. Auch das Organisieren von Informationsveranstaltungen, etwa zu Steuerfragen, gehört zu ihren Aufgaben, ebenso von Führungen in Firmen oder Unternehmensfrühstücken. „Ich möchte die Unternehmer immer wieder zusammenbringe, aktiv im Netzwerk sein“, so Sina Burkhardt. Denn der Kontakt untereinander sei enorm wichtig, nicht nur in beruflicher Hinsicht.

Die 45-Jährige hat Betriebswirtschaftslehre studiert und war schon in vielen Bereichen tätig. Dazu gehört die Arbeit beim Sender RTL ebenso wie in der Schmöllner Stadtverwaltung.