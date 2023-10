Die Neuen für die alten Kunstgüter in Altenburg

Altenburg. Vier Praktikantinnen im siebenten Praxisjahr für Kunstgut- und Denkmalrestaurierung.

Zum bereits siebenten Mal lernen vier Praktikantinnen für das Altenburger Praxisjahr für Kunstgut- und Denkmalrestaurierung bei den Altenburger Museen sowie den Restaurierungswerkstätten Schaefer und Pons Asini noch bis zum 31. August 2024 die verschiedenen Bereiche in der Restaurierung kennen, um sich auf das Studium vorzubereiten.

Exzellenter Ruf und Bewerbungen aus ganz Deutschland

Für dieses Altenburger Praxisjahr gingen erneut Bewerbungen aus ganz Deutschland ein. In den sechs Jahren seines Bestehens hat sich das Altenburger Praxisjahr für Kunstgut- und Denkmalrestaurierung einen exzellenten Ruf weit über die Grenzen Ostthüringens hinaus erarbeitet.

So setzten sich zum gerade beginnenden Praxisjahr Fritzi Hoy, Alva Kozempel, Rieke Meißner und Saskia Rudolph aus insgesamt 40 Bewerberinnen und Bewerbern aus ganz Deutschland, das heißt aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, durch.

Empfehlungen durch Hochschulen und den Restauratorenverband

Dass das Altenburger Praxisjahr in der Fachwelt einen ausgezeichneten Ruf genießt, zeigen auch die Empfehlungen durch Hochschulen und den Restauratorenverband. Zu den Zielen des Altenburger Praxisjahres gehören die Einführung in Praxis und Theorie durch erfahrene Restauratorinnen und Restauratoren verschiedener Fachrichtungen sowie das Kennenlernen des Berufes und seine unterschiedlichen Facetten, ausgeübt in musealen Einrichtungen, im selbstständigen Atelier oder an wechselnden Einsatzorten wie beispielsweise an Baudenkmälern oder externen Ausstellungsstätten. Schließlich dient das Praxisjahr der Vorbereitung auf ein Studium der Konservierung beziehungsweise Restaurierung an einer Universität oder Hochschule und der jeweiligen akademischen Eignungsprüfung. Die Altenburger Museen, das Restaurierungsatelier Schaefer und die Partnergemeinschaft Pons Asini bieten mit insgesamt acht Restauratorinnen und Restauratoren, fünf Dozentinnen und Dozenten aus dem Bereich Kunstgeschichte und einem Dozenten aus dem künstlerischen Bereich optimale Bedingungen für die Praktikantinnen und Praktikanten.

Seit 2018 konnten so 17 Absolventinnen und Absolventen ein Studium an Hochschulen in Deutschland und Österreich beginnen. Unter Mithilfe der Praktikantinnen und Praktikanten konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Kunstwerke und Ausstattungsstücke aus den Beständen der Altenburger Museen erforscht und – unter professioneller Anleitung – restauriert werden.