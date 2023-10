Die Nörgelsäcke sind wieder zurück in Gößnitz

Gößnitz. Kabarett aus dem Altenburger Land begeistert nicht nur zu Hause, sondern auch auf Rügen.

Erst Mitte September ist das Kabarett „Die Nörgelsäcke“ wieder in Gößnitz in die neue Spielzeit gestartet, davor waren sie auf Rügen unterwegs. Kabarett-Chef Markus Tanger meldet sich nach der Sommerpause zurück.

1. Seit wann spielen Sie wieder in Gößnitz?

Wir sind am 15. September in Gößnitz mit unserem neuen Programm „...und die Katze hat zugeschaut“ wieder in die neue Spielzeit gestartet. Die Vorstellungen im Kabarett Lachmöwe auf der Insel Rügen laufen aber jetzt noch parallel bis Ende Oktober.

2. Wie ist die neue Spielzeit bisher angelaufen?

Alle Vorstellungen waren erfreulicherweise ausverkauft. Auch für den Rest des Jahres sind die Vorbuchungen sehr gut.

Man kann aber auch, wenn man zu uns kommen mag, für viele Vorstellungen noch Karten bekommen: so zum Beispiel für unser kulinarisches Kabarettprogramm „Alles mit Butter auf’m Kutter“ am 17. Oktober oder für „Chip, Chip, Hurra“ am 20. Oktober. Alle sind herzlich zu uns eingeladen.

3. Worauf freut sich das Kabarett „Die Nörgelsäcke“ in diesem Jahr noch besonders?

Aktuell freuen wir uns besonders auf eine tolle Veranstaltung, die bevor steht: Am 27. Oktober wird der künstlerische Leiter der Dresdner Herkuleskeule, Philipp Schaller, mit seinem aktuellen Soloprogramm „Sie mich auch!“ bei uns gastieren. Und dann freuen wir uns natürlich auch schon auf unser vorweihnachtliches Programm unter dem Motto „Keine Haselnüsse für Aschenbrödel“.