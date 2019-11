Die Qual der Wahl

Die Palette der Ausbildungsberufe und Fortbildungsmöglichkeiten ist heute so bunt und chancenreich wie selten zuvor. Ein Besuch der 21. Bildungsmesse „Berufe aktuell“ lieferte dafür den Beweis. Rund 70 Aussteller warben dort um künftige Nachwuchskräfte. Und sie stellten dafür alles ins Schaufenster, was die jeweilige Branche oder Handwerksinnung aktuell zu bieten hat. Dazu gehören heutzutage nicht nur gute Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung. Sondern ebenso positive Antworten auf die Fragen nach ortsnaher Berufsschulbildung oder Qualifizierungsmöglichkeiten nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss. Gut beraten waren zur Bildungsmesse in Schmölln auch all jene Firmen, die mit jungen Gesichtern für ihre Branche warben, mit moderner Technik für den eigenen Betrieb oder mit flankierenden Offerten, die eventuelle Bildungsdefizite ausgleichen helfen. Angesichts dieser Fülle und Informationsflut schien indes so mancher jugendliche Messebesucher am Samstag sehr gefordert. Gut, dass ihnen Lehrer und Eltern helfend zur Seite standen bei „Berufe aktuell“. Denn fest steht: Die Vielzahl an Möglichkeiten, wo und wie und auf welchem Weg ins Berufsleben gestartet werden kann, macht baldigen Schulabgängern die Entscheidung darüber nicht leichter und ersetzt ebenso wenig das eigene Engagement für einen erfolgreichen Berufsabschluss.