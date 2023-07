Die Schönheit der Region entdecken

Altenburg. Vielfältige Angebote für Aktiv- und Familienurlaub gibt es in den Thüringer Städten, auch in Altenburg.

Sommerzeit ist Ferienzeit. Das herrliche Wetter lädt zu vielfältigen Unternehmungen ein. Da hat Thüringen allerhand zu bieten. In die Ferne schweifen ist also gar nicht nötig. Bei einem Aktivurlaub in den Thüringer Städten oder den zahlreichen Freizeitangeboten wird es gewiss nicht langweilig, informiert die Geschäftsstelle des Vereins Städtetourismus in Thüringen.

Spaziergang und Stadtwanderung

Dass eine Stadt in ihrem Zentrum oft auch viel Grün zu bieten hat, beweist zum Beispiel die Rund-Wanderung durch den Altenburger Stadtwald mit einer etwaigen Dauer von zweieinhalb Stunden und einer Länge von zirka neun Kilometern. Sehenswerte Einrichtungen auf der Strecke sind beispielsweise der Große Teich, der sogenannte Märchenbrunnen oder der Bismarckturm am höchsten Punkt des vor allem an heißen Tagen angenehm kühlen und schattigen Stadtwaldes mit seinem faszinierenden Ausblick.

Mit dem Rad durch die Lande

Wer Land und Leute lieber auf zwei Rädern erkundet, kommt im Thüringer Sommer auf seine Kosten. Denn das Radwegenetz ist nicht nur umfangreich ausgebaut, sondern bietet Abwechslung für alle Generationen. Der Radfernweg Thüringer Städtekette verbindet einige der schönsten Thüringer Städte, von Eisenach über Erfurt und Gera bis Altenburg, und führt ebenso durch landschaftlich reizvolle Gegenden. Von Altenburg aus führen zudem verschiedene Touren ins Altenburger Land.

Ab ans Wasser

Vergnüglich ist eine Tour auf dem Großen Teich in Altenburg mit Tret- oder Ruderboot – vorbei an der Wasserfontäne und einmal um den Inselzoo herum. Dieser ist an sich schon eine Attraktion, sei er doch in Westeuropa der einzige Zoo, der sich auf einer Insel inmitten eines Teiches in einer Stadt befindet.

Am 5. August wird hier wieder das Inselzoofest gefeiert.

Ferienspaß garantiert

Es lohnt auch ein Ausflug zur einen oder anderen Sehenswürdigkeit oder Freizeitmöglichkeit. In Altenburg bietet etwa die interaktive Kartenmacherwerkstatt verschiedene Mitmachmöglichkeiten an.

Beim Angebot für Beobachter erhalten die Besucher eine einstündige Führung durch die Spielkartensammlung mit Vorstellung der Werkstatt und einer Druckvorführung. Als Praktiker gehen Gäste 90 Minuten lang beim Meister in die Lehre: Nach einer kurzen Einführung geht es direkt an die Erstellung eines Hochdrucks. Richtig kreativ wird es beim Angebot für Alleswisser, das rund drei Stunden dauert. Die Teilnehmer stellen in der Medienwerkstatt digital und mit Hilfe eines 3D-Druckers ihr eigenes Spielkartenmotiv als Druckplatte her. Diese wird dann in traditioneller Weise in der Werkstatt gedruckt.

Im Naturkundemuseum Mauritianum hingegen kreucht und fleucht es. „Wir basteln eine Insektenparade“ heißt es dort am morgigen 2., am 9. und am 16. August jeweils von 9 bis 11 Uhr. Mit Hilfe der Insektensammlung des Naturkundemuseums können die Teilnehmer die Formen- und Farbvielfalt der kleinen Tiere beobachten und im Anschluss einen Flügel, Fühler, Beine und Körper gestalten und so eigene Fantasie-Insekten basteln.

Am 3. August steht die Brennnessel im Fokus. In einem Workshop wird sie genau untersucht und ein leckeres Mittagsmahl aus ihr zubereitet. Aus ihren Fasern wird ein Armband gesponnen.

Weitere Tipps und Informationen, auch für andere Städte Thüringens, gibt es unter: www.thueringer-staedte.de