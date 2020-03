Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schwierige Wende-Situation gemeistert

Gespannt waren die Besucher am Dienstag in der gut gefüllten Kultur- und Bildungswerkstatt auf einen außergewöhnlichen Gast. Vor 30 Jahren wurde Hendrik Born zum Vizeadmiral der Volksmarine befördert und war der letzte Oberbefehlshaber der DDR-Seestreitkräfte. Mitten im Umbruch der DDR wurde Born im Dezember 1989 zum Chef der Volksmarine berufen. „Diese Zeiten brauchen neue Köpfe“, sagte der damalige Verteidigungsminister der Modrow-Regierung, Admiral Theodor Hoffmann. „Sie sind jung und akzeptiert in der Truppe. Sie müssen das machen.“

1967 beendete Born die Offiziersschule in Stralsund, wurde Feuer-leitoffizier an Bord eines Küstenschutzschiffes, später Kommandant eines Minensuchbootes. Prägend für Borns Denken war sein vierjähriges Studium an der Seekriegsakademie in Leningrad. Zurück in der DDR, verrichtete der heute 75-Jährige Stabsdienst und wurde 1984 Chef der 1. Flottille in Peenemünde. 1988 erfolgte die Beförderung zum Konteradmiral.

Kein Regimekritiker

„Ich war sicher kein Oppositioneller oder Regimekritiker, aber ich betrachtete das DDR-Regime spätestens in seiner letzten Phase mit sehr kritischen Augen“, erinnert sich Hendrik Born. „Bei einem Flottenbesuch in Schweden stellte ich für mich fest, dass hier ein Gesellschafts- und Sozialsystem hervorragend funktionierte. Genau so stellten wir uns den Sozialismus in der DDR vor.“ Unerwartet erfolgte im Dezember 1989 Borns Ernennung zum Chef der Volksmarine. Gleichzeitig überschlugen sich die politischen Ereignisse. Die DDR und ihre Streitkräfte zerfielen. „Eigentlich war ich mehr ein Abwickler als ein Flottenchef“, resümiert er. „Die Zustände waren teilweise chaotisch. Die Volksmarine war in einer Art Schwebezustand zwischen der handlungsunfähigen SED-Regierung und der aufbegehrenden Bevölkerung. Die Wiedervereinigung zeichnete sich schon bald ab. Für meinen Stab und mich eine äußerst schwierige Situation.“

Von Beginn habe Born auf Deeskalation gesetzt. Es galt, Waffen und Munitionsvorräte zu sichern und Ruhe unter den Soldaten herzustellen. Born: „Zunächst versuchte die militärische Führungsebene, zwei Armeen in dem zusammenwachsenden Staat zu etablieren, was illusorisch war. Auch eine Integration der Volksmarine in die Bundesmarine scheiterte. Letztlich ließ ich am 2. Oktober 1990 die Dienstflagge der DDR-Seestreitkräfte einholen.“

Danach hat Hendrik Born als Manager für den Bremer Vulkan die Unternehmensstrategie Ost entwickelt, um nach dem Zerfall der Sowjetunion neue Märkte in Russland und der Ukraine zu erschließen.

Im Anschluss an den Vortrag entwickelte sich eine rege, teils kontroverse Diskussion. Für die meisten Teilnehmer dürfte das Gespräch vor Augen geführt haben, wie glücklich wir uns schätzen dürfen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands ohne blutige Auseinandersetzungen vor sich ging.

Neuer Referent am 17. März

Am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, geht es in Nöbdenitz weiter. Für den erkrankten Johannes Schmoldt, dessen Vortrag „Glaube und Urteilskraft“ verschoben werden soll, berichtet der Geraer Fachanwalt für Strafrecht Peter Kindermann über deutsches und internationales Strafrecht.