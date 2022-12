Die Sonne lacht nur für Lilli Bräutigam

Schmölln. Sommeritzerin feiert auf dem Beethovenplatz ihren 100. Geburtstag und blickt zufrieden auf ihr Leben.

„Offen gestanden – ich fühle mich wie 99 “, sagt Lilli Bräutigam, lacht und blickt fröhlich auf den schwarz-pink-silber-goldenen Luftballon in ihrer Hand, auf dem ganz groß die Zahl 100 prangt.

Schon am frühen Dienstagmorgen geben sich Geburtstagsgratulanten die Klinke ihrer Wohnung bei Schwester Ramona auf dem Beethovenplatz in die Hand. Ilse Fischer ist eine der ersten, die die zierliche Frau mit dem silberfarbenen Haarschopf fest in ihre Arme schließt. Die beiden sind Spazierfreundinnen. Fast täglich drehen sie ihre Runde auf dem Beethovenplatz, manchmal bis in die Weststraße, durch den Park mit dem Teich bis zu den Gleisen. Von dort aus winken sie den Reisenden in vorbeifahrenden Zügen zu. Manchmal winkt jemand zurück. Immer bedient der Zugführer die Hupe, wenn er die beiden Damen sieht. „Wir kennen uns schon“, erzählt Lilli Bräutigam. Manfred Schädlich schiebt sich durch die Schar der Gratulanten, die inzwischen die kleine Wohnung füllen. „Lilli, bleib fit“, ruft er. „Nur für dich lacht heute die Sonne.“ Und in der Tat: für eine ganze Weile drängt sich die Sonne ganz nach vorn am sonst wolkenverhangenen Dezemberhimmel und strahlt in das Wohnzimmer der rüstigen 100-Jährigen.

Ramona Milthaler und viele von ihrem Pflegeteam sind die nächsten Gratulanten – und Lilli Bräutigam sinkt nun von einer Umarmung in die nächste. Keine Frage: die Jubilarin ist beliebt in dem Haus, in das sie 2018 zog. „Ich begegne jedem freundlich. Denn wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“, nennt Lilli Bräutigam ihre Lebensmaxime. Fast täglich trifft sie sich mit Manfred Schädlich, mit Ilse Fischer und einigen anderen Hausbewohnern zur Tischrunde. „So an die sieben Leute sind wir jedes Mal“, erzählt sie. „Wir sitzen zusammen, plaudern, essen. Und wir lachen.“ Ja, sie fühle sich umsorgt, geliebt und gut aufgehoben.

Die gebürtige Sommeritzerin ist sprachgewandt und interessiert. „Morgens nach dem Frühstück lese ich erstmal meine Zeitung“, berichtet sie. Die Schmöllner Nachrichten – die sie seit mehr als 30 Jahren bezieht. „Mich interessiert alles, was in Schmölln los ist“, fügt sie hinzu. Mitunter wünscht sie sich weniger Politik in ihrer Heimatzeitung, dafür mehr Unterhaltsames und Schönes. „Die Zeiten jetzt sind ja traurig genug“, spielt sie auf die große politische Wetterlage an. Bis vor kurzem schaffte sie noch das große Kreuzworträtsel in der Wochenend-Ausgabe. „Aber jetzt wollen meine Augen nicht mehr so. Das ist dann ein bisschen anstrengend“, räumt sie ein, ohne sich zu beklagen.

Viel lieber blickt sie zufrieden auf ihr Leben: „Ich habe eine gute Familie“, bilanziert sie. Drei Kinder, vier Enkel, vier Urenkel und ein Ururenkelchen. Sie alle lassen Lilli Bräutigam an ihrem 100. Geburtstag ordentlich hochleben. Und der am meisten geäußerte Wunsch an diesem Tag ist der: „Bleib so wie du bist und lass uns noch einige Geburtstage miteinander feiern.“ Lilli Bräutigams fröhliche Antwort: „Na klar, ich geb‘ mir alle Mühe.“