Die Trommeltaube als lebendes Naturdenkmal

Die Gruppe Altenburg des seit 1912 deutschlandweit agierenden Sondervereins Altenburger Trommeltauben lud am Wochenende in die Nobitzer Mehrzweckhalle zur Sonderschau Altenburger Trommeltauben ein.

Unter Leitung von Siegfried Noritzsch und Michael Lichtenstein stellten 36 Aussteller aus Mitteldeutschland 323 Altenburger Trommeltauben in verschiedenen Farbschlägen aus. Vier Preisrichter bewerteten die Tiere mit Sicht auf die Rassemerkmale entsprechend der allgemeinen Bewertungskriterien und vergaben Noten von Befriedigend bis Vorzüglich. Zudem gab es Wettbewerbspunkte bei der Trommelleistungsprüfung.

Michael Bach ist bester Aussteller

Bester Aussteller wurde nach einem Vorzüglich (v) für eine seiner blaufahlen Trommeltauben mit dunkler Binde und mit 25 Trommelpunkten der Aussteller Michael Bach aus Großrückerswalde im Erzgebirge. Ein „Hervorragend“ (hv) als zweithöchste Bewertung erhielten für ihre Trommeltauben die Aussteller Frank Köhler aus Petersberg (2 x), Heiko Taubert aus Borna, Dieter Riedel aus Kohren-Sahlis, Hubert Both aus Nessetal (2 x), Hans-Joachim Groß aus Altenburg und Heinz Hieronymus aus Roitzsch.Zu Meistertrommlern wurden Tauben von 15 Ausstellern gekürt.

Stets kommen die Aussteller ins Gespräch mit Züchterfreunden und Ausstellungsbesuchern. So auch der Züchter Dieter Riedel aus Kohren-Sahlis, der einer Gästegruppe erzählte: „Toll war vor vielen Jahren mein Zusammentreffen mit dem Moskauer Zoodirektor.“ Denn Riedel nahm zu DDR-Zeiten an einer Lipsia-Rassegeflügel-Weltausstellung in Leipzig teil. Über den Ausstellungskatalog wurde der Moskauer Zoodirektor auf den sehr erfolgreichen Trommeltaubenzüchter aufmerksam. Es kam zu einer Kontaktierung und schon erfüllte der Kohrener den Wunsch des Moskauers und übergab ihm 20 Bruteier. „Das Dankschreiben des damaligen Moskauer Zoodirektors vom März 1989 kann ich Ihnen jederzeit zeigen“, so Dieter Riedel.

Die Altenburger Gruppe des SV Altenburger Trommeltauben unter ihrem Leiter Siegfried Noritzsch zählt derzeit 24 Mitglieder und freut sich auf jeden, der Interesse am Erhalt des lebenden Naturdenkmals Altenburger Trommeltaube zeigt.

Informationen gibt es unter Telefon 034498/4 13 49.