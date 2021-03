Die vergessene Knopffabrik in Schmölln

Horst Zorn wäre am 28. März 2021 100 Jahre alt geworden, er leitete bis zu seinem plötzlichen Tod im August 1966 die Knopf- und Schuhfabrik Zorn in Schmölln, die er von seinem Vater übernommen hat. Eine Gedenktafel am Haus in der Friedrich-Naumann-Straße 9 erinnert seit 26. März 2021 an diesen Mann und diesen Betrieb. In dem Haus lebt nach wie vor Gisela Vogel, die anlässlich des 100. Geburtstages ihres Vaters ein dickes Album zusammengestellt hat, das an die Firmengeschichte und die Geschichte ihrer Familie erinnert.