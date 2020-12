Die Weisheit der Sterne

Neulich las ich in einem adventlichen Buch von Hubertus Brantzen: Neben Krippe und Tannenbaum ist im Brauchtum der Stern das wichtigste Zeichen für Weihnachten. Diese Millionen von Sternen, die jedes Jahr die Häuser, Kirchen und Straßen zieren, beziehen sich alle auf den einen Stern von Bethlehem. Diesen Stern hatten, nach dem Matthäusevangelium, Sterndeuter, die traditionell Heilige Drei Könige heißen, aufgehen sehen. Sie wussten, wenn sich ein neuer Stern am Himmel zeigt, ist ein neuer König geboren. Als Jesus geboren wurde, kamen diese Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem, um in der Hauptstadt Israels diesen König zu suchen und ihm zu huldigen. Sie fanden das neugeborene Kind schließlich in der Krippe von Bethlehem und überreichten ihre Geschenke. Eine alte Legende lässt die Geschichte vom Stern weitergehen: Die Weisen kamen, als sie das Kind verlassen hatten, auf eine Anhöhe und schauten zurück. Da konnten sie ein Sternenwunder ganz eigener Art erleben. Ihr Stern, der sie den langen Weg zum Kind geführt hatte, zerbrach in viele Tausend kleine Sterne. Die Weisen staunten, wussten aber nicht, was das zu bedeuten hatte. Als sie weiterzogen, mussten sie einen Fremden nach dem Weg fragen. Der gab ihnen gern Auskunft. Und da sahen sie, dass über dem Kopf des Mannes ein kleiner Stern leuchtete. Als sie am Abend zu einer Herberge kamen, lud sie der Wirt freundlich zu Tisch und gab ihnen Zimmer zur Übernachtung. Da erblickten die Sterndeuter auch über seinem Kopf einen kleinen Stern. Nun verstanden die Weisen. Überall, wo Menschen Worte der Liebe sprechen und diese Liebe in die Tat umsetzen, da leuchtet auch der Stern von Bethlehem. Unter diesem guten Stern werden die Menschen füreinander zu Abbildern jenes weihnachtlichen Sterns. Möge der Stern von Bethlehem auch Ihnen leuchten, hinein in die vielen Dunkelheiten dieser Zeit. Und – vielleicht können Sie für einen anderen Menschen zu einem Stern werden. Gesegnete, frohe Weih-Nacht!