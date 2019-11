Die Wut der jungen Männer spaltet die Gesellschaft

Ein kleiner Raum mit einer Leinwand, einem Beamer und Internetverbindung – mehr brauchte es nicht für eine hochkarätig besetzte Veranstaltung in der Volkshochschule (vhs) Altenburg. „Das hat technisch sehr gut funktioniert, ich war selber überrascht“, sagte Michael Hein, pädagogischer Mitarbeiter der vhs Altenburger Land. Das Experiment ist geglückt, allerdings hatte man sich mehr Besucher erwartet.

Erstmals beteiligte sich die vhs in Altenburg an der Veranstaltungsreihe „Smart Democracy“. Das Thema lautete „Die gespaltene Republik?“ und beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, ob die Erfolge populistischer Parteien als Ausdruck einer zunehmenden Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten gesehen werden können. Zudem wurde Grundsätzliches behandelt, etwa die Frage, wie wir als Einzelpersonen zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft beitragen können.

Populisten sind sehr flexibel in der Wahl des Feindbildes

Die Besonderheit des Projektes des vhs-Verbandes liegt darin, dass die beiden Referenten in der vhs Eschweiler im Westen von Nordrhein-Westfalen ihre Vorträge hielten. Per Internet-Verbindung wurde live in zahlreiche Volkshochschulen in ganz Deutschland übertragen. Den ersten Beitrag lieferte Beate Küppers, Diplom-Psychologin und Professorin an der Hochschule Niederrhein. Sie zeigte anhand einer Europakarte den aktuellen Einfluss populistischer Parteien in den Landesparlamenten. Dann erklärte sie, was unter Populismus verstanden wird und wie rechtspopulistische Logik funktioniert.

„Die Rechtspopulisten macht so stark, dass dieses Feindbild ‘die Anderen’ so flexibel auffüllbar ist“, sagte sie. Obwohl die Vertreter rechter Parteien die Erzählung von den machtlosen, kleinen Leuten bedienen, die sich gegen eine ausbeuterische Elite wehren müssten, seien die tatsächlichen Wirtschaftseliten selten deren Ziel. Meist würden Ressentiments gegen Randgruppen gepflegt, wie Zuwanderer, Juden oder Homosexuelle. Die AfD in Thüringen etwa bezeichnete sie als „ganz klar völkisch-nationalistisch“ geprägt.

Eurokrise hat die Spaltung der Gesellschaft rasant verschärft

Der zweite Referent war der Politikwissenschaftler und Publizist Richard Gebhart. „Ich vertrete die These, dass wir in einer polarisierten Republik leben, sich die Diskussion zugespitzt und radikalisiert hat“, sagte er. Populisten erhielten Zulauf von denen, die sich als Verlierer der aktuellen politischen Entwicklung betrachten. Damit ist einerseits die Liberalisierung der Gesellschaft gemeint, andererseits die Zuwanderung. Die Spaltungslinien seien schon lange angelegt gewesen, erst die Eurokrise habe als Katalysator gewirkt.

Über ihr Smartphone konnten die Zuschauer deutschlandweit Fragen an die Referenten richten, die im Anschluss auch beantwortet wurden. So seien etwa allein Bildungsprogramme keine geeignete Gegenstrategie. Die Psychologin Küppers argumentierte, die Stärke des Populismus beruhe auf der Fähigkeit, Gefühle anzuheizen. Daher sei es angeraten, auf der emotionalen Ebene zu arbeiten.

Die Tatsache, dass gerade ostdeutsche, junge Männer überproportional oft die AfD wählten, führte sie unter anderem auf die Erzählungen am elterlichen Küchentisch zurück. Auch lange Linien von fehlender demokratischer Entwicklung sowie ein verbreitetes Gefühl der Benachteiligung vom Westen spielten hier mit hinein.