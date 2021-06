Diebe schlagen auf Baustelle zu - Vier Katalysatoren gestohlen

Altenburg. Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Vier Katalysatoren gestohlen

Altenburg (ots)

Am Montag meldete sich ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Leipziger Straße in Altenburg bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls, so dass die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernahm. Demnach machten sich bislang unbekannte Täter an insgesamt vier auf dem Freigelände des Autohauses abgestellten Gebrauchtwagen zu schaffen und entwendeten jeweils den Katalysator. Die Kriminalpolizei in Altenburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen bzw. den bislang unbekannten Dieben geben können: Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) an die Polizei zu wenden.

Diebe schlagen auf Baustelle richtig zu

Am Wochenende trieben unbekannte Täter ihr Unwesen im Bereich einer Baustelle in Wiesenmühle bei Altenburg. Dabei öffneten die Täter gewaltsam einen Baucontainer und stahlen daraus diverse Arbeitsgeräte, u.a. Kettensäge, Trennschleifer, Kabeltrommel etc. Anschließend gelang den Dieben unerkannt die Flucht. Die Altenburger Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrecher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

