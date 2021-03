Dietzel Hydraulik Beerwalde investiert in Technik

Innerhalb der hydraulischen Leitungstechnik sind immer wieder auch gebogene Rohrleitungen notwendig, um die Bauräume der Maschinen optimal auszunutzen. Die gebogenen Rohrleitungen werden dann mit Schlauchleitungen zu komplexer hydraulischer Leitungstechnik konfektioniert und in Maschinen aus verschiedenen Branchen verbaut.

Erleichterung für die Mitarbeiter

Bei Dietzel Hydraulik in Beerwalde wurde in eine komplexe Biegezelle mit Kuka-Roboter investiert. „Mit diesem tollen Handlingsroboter ist nun eine voll automatisierte Zuführung der Rohre zur und in die Biegemaschine möglich, was gerade für die Herstellung von großen Stückzahlen eine enorme Erleichterung darstellt“, so René Eichhorn, Vertriebsleiter bei Dietzel Hydraulik.

Die innovative Technik ermögliche eine umfangreiche Erweiterung der möglichen Biegegeometrien und eine Bestückung von Rohrlängen mit bis zu 3150 Millimetern.

Dies bedeutet für die Mitarbeiter eine enorme Erleichterung, denn bei solchen Rohrlängen kann schon mal ein ganz schönes Gewicht zusammenkommen.

Stolz berichtet Eichhorn weiter: „Wir können unseren Kunden nun noch komplexere Bauteile anbieten und haben damit einen weiteren wichtigen Schritt für die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens gemacht.“

Dietzel Hydraulik in Beerwalde ist auf die Herstellung und den Verkauf kundenspezifischer Hydrauliklösungen spezialisiert. Zum Kundenstamm gehören viele namhafte Kunden wie John Deere, Liebherr oder Jungheinrich.