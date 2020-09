Digital dank der Corona-Zeit: Wie der Heimunterricht Schüler und Lehrer in der Regelschule Nöbdenitz geprägt hat

Hier und da hapert es noch: Lehrerin Marina Degner und Neele Focke aus der zehnten Klasse kümmern sich gemeinsam um die Internetseite der Regelschule Nöbdenitz. Diese sei schon rege in der akuten Coronazeit genutzt worden. Doch in dieser Zeit sind nicht nur Lehrer und Schüler am Umgang mit den neuen Medien gewachsen. Es sind auch digitale Baustellen offensichtlich geworden.