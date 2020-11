Digital über Bahnprojekt informieren

Der 115 Kilometer lange Streckenabschnitt Weimar-Gera-Gößnitz der Mitte-Deutschland-Verbindung wird elektrifiziert und damit für einen modernen und umweltfreundlichen Schienenverkehr ausgerüstet.

Zwei Veranstaltungen sind geplant

Die Deutsche Bahn (DB) informiert über den Stand der Planungen des Projektes in zwei digitalen Veranstaltungen. Interessierte können daran am Donnerstag, 12. November, und am Dienstag, 17. November, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr teilnehmen. Das Projektteam der DB stellt den aktuellen Planungsstand vor und erläutert die weiteren Schritte. Anschließend beantwortet das Projektteam Fragen im Chat.

Die Veranstaltungen finden coronabedingt ausschließlich digital statt. So kann man ohne vorherige Anmeldung teilnehmen: https://www.db-buergerdialog.de/weimar-gera-goessnitz (am 12. und 17. November verfügbar).

Fragen können per Chat gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein weiteres Projekt der Deutschen Bahn steht im Altenburger Land an: Sie beginnt mit den Vorbereitungen zum Ausbau des Streckenabschnitts Treben-Lehma-Altenburg der Sachsen-Franken-Magistrale.

Dabei richtet die DB Zuwegungen und Baustellenflächen unter anderem im Bereich des Bahnhofs Altenburg ein und beginnt mit dem Freischnitt und der Rodung von Bäumen und Gehölzen entlang der Strecke. Diese Arbeiten sollen bis Ende Februar 2021 abgeschlossen sein.

Im März 2021 sind weitere vorbereitende Tätigkeiten wie zum Beispiel Untergrundsondierungen geplant.

Ersatzhabitat für Eidechsen

In den kommenden Monaten wird ein Ersatzhabitat für Zauneidechsen errichtet. Dieses wird ungefähr 500 Meter nördlich von der Eisenbahnbrücke Kauerndorfer Allee neben dem Gleisbereich angelegt. Durch aufgeschichtete Steine, Gehölze, Reisighaufen und Sandflächen zur Eiablage wird ein aufgewerteter Lebensraum geschaffen. Die Eidechsen werden vor Beginn der Hauptbauarbeiten am Gleis abgesammelt und umgesiedelt, heißt es von der Bahn.

Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen im Sommer 2021. Entlang des Bauabschnitts werden sieben Eisenbahnüberführungen (EÜ) neu gebaut, 42 Weichen und 6,2 Kilometer Oberleitungsanlagen und Gleise erneuert. Im Bahnhof Altenburg entsteht ein neuer Bahnsteig 4. Außerdem wird im Bahnhof Altenburg ein neues Elektronisches Stellwerk (ESTW) errichtet und die gesamte Leit- und Sicherungstechnik modernisiert. Mit dem voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten im August 2024 werden auf dem Streckenabschnitt die technischen Voraussetzungen für Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h für den Personenverkehr geschaffen, so die Bahn.

Die vorgesehenen Bauarbeiten werden unter dem „rollenden Rad“, also bei laufendem Bahnbetrieb, ausgeführt. Die Arbeiten finden weitestgehend am Tag statt. Durch den Einsatz moderner Geräte und Technologien lasse sich Baulärm auf ein Minimum beschränken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ostkorridor.de/mitte.