Digitalfunk hat bei Ponitzer Feuerwehr Einzug gehalten

Technik ist für jede freiwillige Feuerwehr ein wichtiges Thema. Die Ponitzer Einsatzkräfte konnten sich in den zurückliegenden zehn Jahren über drei neue Fahrzeuge freuen. Im vorigen Jahr wurde auch in einem anderen Bereich nachgezogen: „Der Digitalfunk hat bei uns Einzug gehalten“, freut sich Ralf Hänschen. Der Jugendwart ist bei der Ponitzer Feuerwehr zugleich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Starkregen und Sturm führen zu Einsätzen

61 Mal mussten die Frauen und Männer im vorigen Jahr ausrücken. Witterungsbedingt beispielsweise zu Beginn des Jahres, als ein Baum der Schneelast nicht standhielt und die Straße in Heyersdorf blockierte. Auch Sturmtief Eberhard sorgte für Einsätze für die Feuerwehr. Ein umgestürzter Baum beschädigte dabei das Renaissanceschloss leicht. Bei schweren Gewittern mit Starkregen zwischen dem 10. und 12. Juni mussten insgesamt neun Einsätze abgearbeitet werden. Schwerpunkt war dabei am 12. Juni vor allem der Bereich Crimmitschauer Straße.

„Sehr intensiv waren die Einsätze mit dem Rettungsdienst“, sagt Hänschen. Die Ponitzer halfen nicht nur beim Tragen der Patienten. Sie sicherten auch das Areal ab, wenn ein Hubschrauber landete. Und sie unterstützten sogar die Rettungskräfte bei der Reanimation von Patienten, am 18. Dezember sogar während der gesamten Fahrt bis ins Krankenhaus.

Zu Bränden wurden die Feuerwehrleute ebenfalls gerufen. Doch sowohl beim Feldbrand, als auch beim Wohnungsbrand am 26. Juli in Gößnitz habe es keinen größeren Handlungsbedarf gegeben. Ein besonderer Einsatz für die Ponitzer Feuerwehr sei die Kampfmittelräumung in Guteborn gewesen, die sie absichern musste. Und auch bei der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour in Gößnitz sorgten die Frauen und Männer dafür, dass alles sicher ablief.

Unfallschwerpunkt ist und bleibt die Bundesstraße 93. Hier kam es auch im vergangenen Jahr zu mehreren Unfällen. Folgenschwer war der Unfall am 20. Dezember. Bei Guteborn stießen ein Auto und ein Laster zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Erst nach sechs Stunden konnte dieser Einsatz beendet werden. Die Feuerwehrleute sind gerade bei solchen schweren Unfällen nicht nur physisch, sondern auch psychisch gefordert.

Mit benachbarten Wehren zusammenarbeiten

Eingeführt werden soll bei der Ponitzer Feuerwehr jetzt ein System, mit dessen Hilfe die Tagesbereitschaft der Einsatzkräfte überwacht werden kann. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil einige von ihnen in Schichten oder auswärts arbeiten. Probleme beim Absichern der Einsatzbereitschaft am Tag gebe es zwar nicht, aber man wolle vorbeugen.

Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Gößnitz und Meerane soll auch in diesem Jahr fortgeführt werden. Das gilt auch für die Jugendfeuerwehr, die mit benachbarten Nachwuchsfeuerwehrleuten gemeinsame Übungen durchführen will. Wann das mit Blick auf die Corona-Krise in diesem Jahr möglich sein wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen.

Ob es das Kreiszeltlager in Pahna, bei dem die Ponitzer voriges Jahr recht erfolgreich waren, im Jahr 2020 geben wird, wird sich zeigen.