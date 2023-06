Diskussion über Lehrermangel und bezahlbares Schulessen in Altenburg

Altenburg/Schmölln. Die Landeselternvertretung lädt am 17. Juni zur ersten Regionalkonferenz für Eltern nach Altenburg ein. Interessierte können sich noch bis 11. Juni dafür anmelden.

Warum fallen an meiner Schule so viele Stunden aus? Wie steht es um die Stellenbesetzung an unseren Schulen? Warum finde ich keine freie Stelle, obwohl keine Lehrkraft vor der Klasse steht? – Diese und ähnliche Fragen können Interessierte am kommenden Samstag, 17. Juni, zur ersten Regionalkonferenz der Landeselternvertretung in Altenburg stellen.

In den Schulen, vor allem im ländlichen Raum, laufe einiges nicht so, wie es laufen sollte, heißt es. Eltern seien ebenso unzufrieden wie Lehrer und auch für Schülerinnen und Schüler sei diese Situation alles andere als schön. Für die Diskussion, die von 10 bis 14.30 Uhr im Friedrichgymnasium in Altenburg stattfindet, hat unter anderem Berthold Rader, Leiter vom Schulamt Ostthüringen, seine Teilnahme zugesagt. Auch bezahlbares Schulessen solle thematisiert werden.

Interessierte können sich noch bis 11. Juni online anmelden.

Um Anmeldung wird gebeten im Internet unter: https://www.lev-thueringen.de/2023/05/lev-vor-ort-regionalkonferenz-ost-in-altenburg/