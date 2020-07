Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dobitschen: Ministerium muss prüfen

Die Beratungen sind angelaufen: Nachdem die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Regelschule Dobitschen eine Petition an den Thüringer Landtag überreicht hatten, fand am Donnerstag die erste Beratung dazu statt. Der Hintergrund ist, dass die kommende Abschlussklasse der Regelschule ausgerechnet in ihrem letzten Schuljahr getrennt werden soll.

Wie Anja Müller, die Vorsitzende des Petitionsausschusses, auf Anfrage der Schmöllner Landtagsabgeordneten Ute Lukasch (Die Linke) mitteilte, hat das Bildungsministerium nun einen Auftrag erhalten. So soll geprüft werden, ob es möglich ist, dass nicht die Schüler in andere Schulen aufgeteilt werden, sondern einzelne Lehrerinnen und Lehrer – beispielsweise aus Schmölln – an die Regelschule pendeln können. Dies verbreitete Lukasch per Pressemitteilung am Freitag.

Wünschenswert sei dies gerade vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren, aller Voraussicht nach, die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den 10. Klassen wieder steigen werden. Auch dies wurde aus den Antworten des Ministeriums sehr deutlich übermittelt. Im Hinblick darauf, dass bis zum Beginn des nächsten Schuljahres nicht mehr viel Zeit ist, mahnten die Abgeordneten des Petitionsausschusses eine zügige Bearbeitung durch das Ministerium an.

