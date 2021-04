Blick vom Markt zur Brüderkirche in Altenburg.

Dokumente ohne Voranmeldung in Altenburg abholen

Altenburg. Die Möglichkeit besteht in der Meldestelle an zwei Tagen.

Bürgerinnen und Bürger können am Donnerstag, 29. April, sowie am darauffolgenden Donnerstag, 6. Mai, in Altenburg ihre fertiggestellten Dokumente abholen.

Dazu können sie die städtische Meldestelle ohne Voranmeldung besuchen und zwar an beiden Donnerstagen jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr, heißt es in einer Mitteilung.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich dazu im Wartebereich, der Music Hall, anmelden.

Für alle anderen Angelegenheiten gelte weiterhin, dass ein Termin vereinbart werden muss. Die Terminvergabe könne via Mail an meldestelle@stadt-altenburg.de oder über Telefon 03447/594 379 erfolgen, so die Stadt.