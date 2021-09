Dorfkirchen im Altenburger Land öffnen am Denkmaltag

Blick in den Altarraum der Kirche in Jauern.

Altenburg. Tag des offenen Denkmals, Teil 3: Was im Altenburger Land geboten wird.

Aus Anlass des Denkmaltags wird Besuchern im Altenburger Land viel geboten. Wir blicken ins Programm des Tages des offenen Denkmals.

12. September

Grünberg, Dorfkirche, restaurierte Innenraumfassung von 1904 mit Schablonenmalerei und Bibelzitaten, zwei restaurierte Figuren aus dem 15. Jahrhundert: Maria mit Kind und eine trauernde Maria; 10 bis 17 Uhr, 10.15 Uhr: Andacht; Besichtigung des restaurierten Kircheninnenraums, ab 14 Uhr zu jeder vollen Stunde: Orgelvorspiel mit Silke Schnabel.

Posterstein, Burgkirche, im 16. Jahrhundert als Kapelle zur benachbarten Burg mit einmaligem Schnitzwerk aus dem 17. Jahrhundert von Johannes Hopf; 10 bis 16 Uhr Besichtigung der Kirche, Ansprechpartner beantworten Fragen, 17 Uhr Führung speziell zum Schnitzwerk.

Großbraunshain, Vierseithof der Familie Wünscher; 10 bis 17 Uhr, Führungen, Infos zur Hofgeschichte.

Lumpzig, Bockwindmühle von 1732, technische Schauanlage. Auf dem Mühlenareal befindet sich noch ein translozierter Rinderoffenstall als Kulturscheune. Der Mühlenhof wird nach und nach saniert; 10 bis 17 Uhr.

Jauern, Dorfkirche. Auf eine romanische Anlage um 1200 zurückgehende Saalkirche. Darauf weisen noch kleine, rundbogige, später nach unten verlängerte Fenster hin. Nach Brand 1658 wurde der Westturm ab- und die Kirche wieder aufgebaut. Es erfolgen mehrfache Veränderungen und Erneuerungen. Von 2017 bis 2020 wurde der Innenraum restauriert; 11 bis 17 Uhr, Besichtigung der Kirche mit restaurierter Innenraumfassung.

Lohma, Dorfkirche, spätgotischer Bau, 1487 erstmals erwähnt, bereits 1587 baufällig. 1666 Kirche neu erbaut und 1737 wieder abgetragen. 1738 in barocker Ausstattung abermals errichtet mit Restaurierungen 1884 und 1956. 1989 war nicht sicher, ob die Kirche erhalten werden kann, 1991/92 Dach, Dachstuhl und Turm saniert, seit 2006 Fenster, Stuckdecke, Sandstein-Fußboden, Innenputz, Orgelempore, Kanzelaltar restauriert; 10 bis 16 Uhr Führungen bei Bedarf, Ausstellung: „Rauhtier“ mit Kunstwerken von Karo Kollwitz aus Weimar.

Lohma, Denkmalroute im oberen Sprottental Lohma – Nöbdenitz – Posterstein; 11 Uhr: individuelle Wanderung von der Dorfkirche Lohma über Pfarrhof Nöbdenitz, Tausendjährige Eiche, Kirche und das ehemalige Herrenhaus in Nöbdenitz bis zur Burgkirche in Posterstein; an den jeweiligen Kulturdenkmalen werden Auskünfte gegeben.

Nöbdenitz, Pfarrhof mit Pfarrscheune, Nachdem das alte Pfarrhaus, das jahrhundertelang als Wohnhaus der Nöbdenitzer Pfarrer gedient hatte, 1989 wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste, fand man Ersatz in der Pfarrscheune. Das Fachwerkhaus konnte von 1991 bis 1993 umfassend restauriert werden und ist heute Kirchgemeindehaus. Das Nebengebäude wurde 2014 saniert und als Kultur- und Bildungswerkstatt genutzt. Der Pfarrhof steht der Öffentlichkeit zur Verfügung; 13.30 Uhr Gottesdienst im Freien zur Schuleinführung, 14.30 bis 17 Uhr Besichtigung und Führung nach Bedarf.

