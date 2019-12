Dorfstraße in Posterstein ist offiziell freigegeben

Nach neun Monaten und knapp vier Wochen vor dem Plan ist die Ortsdurchfahrt in Posterstein seit Dienstag wieder offiziell freigegeben. „Wir werden weiter unseren Beitrag zur Verbesserung des Straßennetzes leisten. Vorrang bekommt nicht der, der am lautesten ruft, sondern erfolgt dort, wo es am dringendsten ist“, sagte Landrat Uwe Melzer (CDU) bei der offiziellen Freigabe zur Mittagsstunde. Er betonte, dass die Kosten für den Straßenausbau in Höhe von rund 255.000 Euro ausschließlich von Landratsamt und der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental getragen wurden.

Die Baumaßnahmen über eine Länge von 280 Metern nutzte die VG ebenfalls als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis, um die Erschließung des Abwassernetzes von Posterstein voranzubringen. Die ersten 19 Grundstücke im Dorfkern sind nun an das Abwassernetz angeschlossen. Zur Finanzierung dienten hier Fördermittel der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Bereits 2018 war als Voraussetzung für den Anschluss an die zentrale Kläranlage der VG in Untschen eine Abwasserdruckleitung von Posterstein nach Nöbdenitz verlegt worden.

Schrittweise sollen alle Haushalte an das Abwassernetz

„Wir haben 2013 und 2018 den Grundstein dafür gelegt, daher war es nur folgerichtig, dass wir in diesem Jahr mit der Erschließung von Posterstein beginnen konnten“, sagte die VG-Vorsitzende Manuela Barth (parteilos). Durch das neu errichtete Trennsystem fließt das Schmutzwasser jetzt durch einen rund 600 Meter langen Kanal bis zur neu geschaffenen Pumpstation in der Dorfmitte, von wo es über eine etwa 250 Meter lange Druckleitung zur Kreuzung Am Schulberg/Am Hofgarten gepumpt wird. Von hier aus erfolgt die Weiterleitung des Schmutzwassers nach Untschen.

Das Regenwasser wird von den Grundstücken durch einen neuen, knapp 550 Meter langen Kanal direkt der Sprotte zugeführt. Im Zuge der Bauarbeiten konnten auch etwa 380 Meter der maroden Trinkwasserleitung in der Dorfstraße erneuert werden. Die reinen Baukosten für Abwasseranschluss, Regenwasserkanal und Trinkwasserleitung beliefen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Geschätzte 370.000 Euro habe man für die Arbeiten am Schmutzwasser-Trennsystem von der EU erhalten. „Ich möchte mich bei den Anwohnern für ihre Geduld bedanken“, so Barth abschließend.

Straße verbessert Ortsbild und Sicherheit

Allerdings fehlten diese bei der feierlichen Freigabe, dafür ergriff Postersteins Bürgermeister Stefan Jakubek (parteilos) das Wort: „Ich bin total zufrieden, dass dieses immense Vorhaben in diesem sensiblen Bereich so geräuschlos durchgeführt werden konnte.“ Auch an Leerrohre für einen späteren Breitband-Anschluss sei gedacht worden. „Die Leute wollen das alles, darum ist auch die Akzeptanz da“, so Jakubek weiter. In den nächsten fünf bis zehn Jahren solle die gesamte Ortslage an das zentrale Abwassernetz angeschlossen werden.

Auch das Erscheinungsbild der Straße sei sehr gelungen, die ein Aushängeschild des Ortes sei, lobte der Bürgermeister. Nach der Erneuerung umfasst der Teilabschnitt der Kreisstraße 503 in Posterstein nun eine gleichmäßige Fahrbahnbreite von fünfeinhalb Metern, wo es vorher zwischen 4,9 und 5,2 Metern gewesen sind. Dadurch habe sich die Verkehrssicherheit des Straßenabschnittes wesentlich verbessert, so das Landratsamt.