Die katholische Kirche in Schmölln beteiligt sich an der Allianzgebetswoche.

Drei christliche Gemeinden laden zur Allianzgebetswoche

Die drei christlichen Gemeinden in Schmölln und der Region, die evangelisch-freikirchliche, die katholische und die evangelisch-lutherische, laden Interessierte zur ökumenischen Allianzgebetswoche vom 12. bis 19. Januar ein.

Das Thema der Woche ist „Wo gehöre ich hin?“. Christen aus Spanien und Portugal haben in diesem Jahr wieder die Themen und Textgrundlagen erarbeitet. Die Frage des Themas ist ganz persönlich auch an mich gerichtet. In einer Gesellschaft, in der es immer mehr um mich allein geht, wo ich zum Dreh- und Angelpunkt gemacht werde, führt mich nur in eine Schein-Freiheit. Denn jeden Tag muss ich mich neu erfinden und setze mich so einem hetzenden Zwang aus. Dabei geht schnell die Orientierung verloren und ich verliere das Fundament unter meinen Füßen, das mich trägt.

Die Entfaltung der Titel-Frage „Wo gehöre ich hin?“ an den einzelnen Abenden, Montag Gemeindesaal, Kirchplatz 7, Mittwoch, Gemeindesaal Karl-Liebknecht-Straße 12, und Freitag, katholische Kirche jeweils um 19 Uhr und zum Abschlussgottesdienst am Sonntag um 14.30 Uhr in der katholischen Kirche mit anschließender Kaffeetafel und Gesprächsaustausch, klärt persönliche Lebensfragen und will auch unserer Gesellschaft Orientierungspunkte geben.

Die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern will einladen, die Schönheit des Glaubens während dieser Woche zu erleben.