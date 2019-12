Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Fragen richtig beantwortet und abgeräumt

Bereits zum zweiten Mal haben die Unternehmen Horsch, Präzisionsoptik Gera (POG) und Dietzel Hydraulik den Tag der offenen Ausbildung durchgeführt. Zahlreiche interessierte Schüler haben an diesem Tag die Möglichkeit genutzt, sich in den Unternehmen umzuschauen, an den verschiedenen Mitmachaktionen teilzunehmen und sich über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Für die zweite Auflage des Ausbildungstages lockten die drei Unternehmen mit einem großen Gewinnspiel – hier galt es, drei Fragen zu beantworten, welche sich rund um das Thema Ausbildung in den drei Firmen drehten. Drei glückliche Gewinner wurden im Nachgang aus allen Teilnehmern gezogen. Den drei Jugendlichen wurden nun in feierlicher Runde ihre Gewinne überreicht. Sie freuen sich über zwei Gutscheine für den Freizeitpark Belantis, Bluetooth-Lautsprecher und eine Polaroidkamera.

Die Unternehmen wünschen den Gewinnern viel Freude mit ihren Preisen und freuen sich auch für den nächsten Ausbildungstag, der im Herbst 2020 stattfinden wird, auf zahlreiche interessierte Schülerinnen und Schüler. red