Drei Goldmedaillen für Helles aus Altenburg

Die Altenburger Brauerei erhält bei den World Beer Awards 2020 fünf Auszeichnungen für ihre Brauspezialitäten. Davon gingen drei Goldmedaillen an das Helle, das Weißbier und an das Premium-Pils. Damit ist das Helle bereits zum zweiten Mal in Folge das beste Helle Deutschlands.

Weißbier ist das beste Deutschlands

Zusätzlich wurde das Altenburger Weißbier zum besten Bier Deutschlands in seiner Kategorie ausgezeichnet.

Mit der erneuten Prämierung setzt auch das Pils seinen Siegeszug fort. Bereits im Sommer wurde es beim Meininger Craft Beer Award als „Bestes Pils 2020“ ausgezeichnet. Das Festbier und das Schwarze überzeugten ebenfalls die Jury und erreichten Silber- und Bronze-Medaille.

Für Geschäftsführer und Inhaber der Brauerei, Bastian Leikeim, ist besonders die Auszeichnung für das Weißbier eine große Überraschung: „Das Weißbier ist das ‘Jüngste’ in unserer Bierfamilie. Wir brauen das typisch bayerische Bier erst seit zwei Jahren. Damals haben wir es zum jährlichen Biergeburtstag als Spezialbier herausgebracht. Dass unser ‘Küken’ schon so große Erfolge feiert und sich bestes Weißbier Deutschlands nennen darf, freut insbesondere auch unsere Braumeisterin“, sagt er.

Das Altenburger Weißbier ist nach klassischer Rezeptur mit hohem Weizenanteil gebraucht und mit Hefe aus eigener Reinzucht gepaart.

Das Helle habe einen ausgeglichenen Körper zwischen Malzsüße und Hopfenbittere. Mit seiner feinen Herbe hat auch das Altenburger Pils die fachkundige Jury aus Bierexperten überzeugt.

Über World Beer Awards

Der bereits seit 2007 jährlich stattfindende Wettbewerb, der vom britischen Paragraph Verlag ins Leben gerufen wurde, kürt die besten Biersorten der Welt.

In diesem Jahr traten über 2200Brauspezialitäten aus über 50 Ländern in drei Runden gegeneinander an. Die Jury besteht aus internationalen Bierexperten. Alle Juroren verkosten blind – zunächst auf nationaler und anschließend auf internationaler Ebene in London.