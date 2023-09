Drei Kunstwerke und ein Gottesdienst: „Anders normal“ in Großstechau

Großstechau. Kunstaktion in der Kirche Großstechau

„Anders normal“ heißt eine Kunstaktion, zu der am Sonnabend, 23. September, in die Kirche Großstechau eingeladen wird. Gefeiert wird zusammen mit der neuen Superintendentin des Altenburger Landes, Annette von Biela, ein Gottesdienst zum Thema anders normal. Außerdem werden die Schöpfer dreier Installationen anwesend sein: Beate Baberske hat eine Arbeit für die Kirche Großstechau entwickelt und dabei die Allee zum ehemaligen Musenhof der Dorothea von Kurland in Schloss Löbichau einbezogen. Karo Kollwitz hat für die Dorfkirche zu Lohma gearbeitet und Thomas Prochnow hat für die Liegehalle sowie den Wasserturm des Schlossparkes Tannenfeld ein landschafts- und gebäudebezogenes Kunstwerk geschaffen.

Nach dem Gottesdienst ist eine Radtour zu den drei Kunstorten mit Erläuterungen des Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Pfarrer Frank Hiddemann geplant.

Samstag, 23. September, 15 Uhr, Kirche Großstechau