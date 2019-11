Drei Schwerverletzte bei Gößnitz

Ein schwerer Unfall mit drei Schwerverletzten ereignete sich am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 93 in Höhe der Ausfahrt Gößnitz-Nord. Ein gelbes Audi-Cabrio (Fahrer 60, Beifahrerin 58 Jahre) war in Richtung Altenburg unterwegs und kollidierte frontal aus noch ungeklärter Ursache mit einem dunklen BMW (Fahrerin 28 Jahre), der in Richtung Zwickau unterwegs war. Ein nachfolgender Pkw VW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den BMW auf.

Unverzüglich rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Unfallort aus. Bei dem Zusammenstoß wurden die Insassen des Audis sowie des BMW schwer verletzt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des Audi war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Gößnitz befreit werden. Er wurde wegen seines kritischen Zustandes mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen, die 28-Jährige sowie die 58-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die B 93 war bis etwa 23.35 Uhr voll gesperrt. Die Polizei war mit drei Einsatzfahrzeugen, die Feuerwehr Gößnitz mit fünf Fahrzeugen und 19 Mann vor Ort. Eine Umleitungsvariante wurde eingerichtet. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und einen Gutachter hinzugezogen.